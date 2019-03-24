عرض مغر من يوفنتوس لضم صلاح

المصدر: وكالات

كشفت تقارير صحفية أن إدارة نادي يوفنتوس الإيطالي عقدت العزم على ضم النجم المصري محمد صلاح المحترف في صفوف نادي ليفربول الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة عن طريق تقديم عرض مغر لليفربول.

وأوضحت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن اليوفي سيعرض نجمه الأرجنتيني باولو ديبالا و50 مليون يورو، مقابل الحصول على خدمات الفرعون المصري.

وتواترت الأنباء في الفترة الأخيرة حول مستقبل صلاح، خاصة في ظل اهتمام أندية كبيرة للظفر بخدماته، على رأسها يوفنتوس وريال مدريد، وهناك توقعات برحيل صاحب الـ26 عاما عن ليفربول نهاية الموسم الحالي، في حال خرج "الريدز" خاوي الوفاض من البطولات التي يتنافس على ألقابها.