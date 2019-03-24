رباعية فرنسية وخماسية لانجلترا وثنائية لإيطاليا وفوز صعب لإسبانبا

المصدر: أ ف ب

عاد منتخب فرنسا بطل العالم بنقاط سهلة بعد نزهة على أرض مولدافيا حيث تغلب عليها بسهولة 4-1، وسجل رحيم سترلينغ ثلاثية قادت إنجلترا الى فوز كبير على ضيفتها تشيكيا 5-صفر، فيما اكتفى كريستيانو رونالدو العائد إلى منتخب البرتغال بتعادل سلبي مع أوكرانيا الجمعة في تصفيات كأس أوروبا 2020.

في كيشيناو، وضمن المرحلة الاولى من المجموعة الثامنة، استهل منتخب الزرق التصفيات بعد خوضه النسخة الاولى من دوري الامم الاوروبية وحلوله ثانيا وراء هولندا ومتقدما على ألمانيا.

وفي اللحظة الاخيرة، غاب ضحية الاصابات المتتالية كينغسلي كومان عن تشكيلة المدرب ديدييه ديشان لاصابته، فلعب بدلا منه بليز ماتويدي. كما شارك لايفين كورزاوا في مركز الظهير الايسر بدلا من المصابين لوكاس هرنانديز ولوكا دينيي.

ودفع ديشان بأبرز نجومه الذين خاضوا نهائي مونديال روسيا أمام كرواتيا في موسكو.

وصنع لاعب الوسط بول بوغبا كرة ساقطة من وراء المدافعين، وصلت الى انطوان غريزمان تابعها يسارية طائرة من مسافة قريبة اخترقت قلب المرمى (ق24).

ومن ركنية لعبها غريزمان (27 عاما و68 مباراة دولية)، عكس قلب الدفاع رافايل فاران رأسية أمام الدفاع شبه المستسلم هزت الشباك هدفا ثانيا (ق27)، وأضاف أوليفييه جيرو الثالث من مسافة قريبة بيسراه متابعا عرضية بليز ماتويدي (ق36).

وعادل جيرو (32 عاما و88 مباراة دولية) رقم دافيد تريزيغيه كثالث أفضل هداف في تاريخ المنتخب (34 هدفا).

وسجلت فرنسا الرابع بعد تمريرة من البديل توما ليمار الى نجم باريس سان جرمان الشاب كيليان مبابي الذي هز الشباك (ق87).

وحصدت مولدافيا هدفا شرفيا بعد خطأ من الحارس هوغو لوريس سمح لفلاديمير أمبروس بهز الشباك واسعاد الجماهير المحلية (ق89).

وقال ديشان بعد المباراة لقناة "تي اف1": "كان بمقدورنا تسجيل المزيد، لكننا نعرف أن هذا النوع من المباريات قد يكون صعبا. كانت مقاربة اللاعبين جيدة".

وتفصل هوة سحيقة بين بطل العالم ومولدافيا المصنفة 170 عالميا، وذلك في المواجهة الأولى بينهما.

وفي المجموعة عينها، عادت ايسلندا بالفوز من أرض أندورا المتواضعة 2-صفر، وتركيا بالنقاط من أرض ألبانيا (2-صفر).

سترلينغ يلمع

وتابع منتخب إنجلترا بقيادة نجمه المتألق رحيم سترلينغ نتائجه الجيدة منذ مونديال روسيا، بفوزه الكبير على ضيفته تشيكيا 5-صفر على ملعب ويمبلي، ضمن الجولة الاولى من المجموعة الاولى.

وسجل سترلينغ لاعب وسط مانشستر سيتي الهجومي ثلاثية للمرة الاولى في مشاركته مع المنتخب وحصل على ركلة جزاء ترجمها القائد هاري كاين.

وبعد بلوغها الصيف الماضي نصف نهائي كأس العالم للمرة الأولى منذ 1990، حققت إنجلترا مشوارا لافتا في دوري الأمم الأوروبية بفوزها على إسبانيا وكرواتيا فبلغت نصف النهائي.

والتأمت تشكيلة المدرب غاريث ساوثغيت للمرة الأولى في 2019، وكانت تشيكيا تجربتها الأولى قبل رحلتها إلى مونتينيغرو الاثنين المقبل ضمن المجموعة التي تضم أيضا بلغاريا وكوسوفو.

وفي شوط أول احادي الاداء، تقدم الانجليز بعد تمريرة بينية في ظهر الدفاع لقائده هاري كاين إلى اليافع جايدون سانشو (18 عاما) فلعبها عرضية تابعها رحيم سترلينغ سهلة (ق24)، ليختم هجمة من 25 تمريرة.

وفي الثواني الاخيرة من الشوط الاول، حصلت انجلترا على ركلة جزاء بعد اطباق مدافعَين على رحيم سترلينغ ترجمها كاين هدفا ثانيا (ق45+2)، رافعا رصيده الى 21 هدفا في 36 مباراة دولية.

وفي الشوط الثاني، تابع سترلينغ عزفه فسجل هدفه الثاني بكرة لولبية بقدمه اليسرى (ق62) ثم أضاف الثالث الشخصي والرابع لفريقه بعد مجهود من روس باركلي الذي دخل بدلا باكرا بدلا من المصاب اريك داير (68). ورفع سترلينغ رصيده الى 5 أهداف في آخر 3 مباريات مع انجلترا.

وفي الدقائق الاخيرة حصلت إنجلترا على الخامس عبر المدافع توماش كالاس في مرمى فريقه (ق84).

واصبح كالوم هادسون-أودوي (18 عاما و135 يوما) أصغر لاعب يخوض مباراته الدولية الاولى مع إنجلترا ضمن مسابقة رسمية، بعد دنكان أدورادز (18 عاما و183 يوما) في عام 1955.

وضمت تشكيلة انجلترا لاعبَين بعمر 18 عاما او اقل (هادسون-اودوي وسانشو) للمرة الاولى منذ عام 1881.

وقال كاين بعد المباراة "نحن فريق واثق بعد كأس العالم ودوري الامم. لعبنا كرة جيدة والكل عبر عن نفسه".

ويُتوقع أن يكون مشوار إنجلترا سهلا نحو أوروبا 2020 والتي يستضيف ملعب ويمبلي مباريات عدة منها لاسيما في الأدوار الأخيرة.

وفي المجموعة عينها، تأخرت بلغاريا أمام ضيفتها مونتينيغري بهدف ستيفان موغوسا (ق50) حتى الدقيقة 82 عندما عادل لها تودور نيديليف من ركلة جزاء احتسبت لخطأ خارج المنطقة!

رونالدو صائم

وبرغم عودة كريستيانو رونالدو للمرة الاولى في تسعة أشهر، عجز منتخب البرتغال حامل اللقب عن تحقيق الفوز على ضيفه الاوكراني واكتفى بتعادل سلبي الجمعة في لشبونة، ضمن المجموعة الثانية.

وخاض رونالدو (85 هدفا في 155 مباراة دولية) آخر مباراة دولية له عندما خرج منتخب بلاده على يد الأوروغواي (1-2) في ثمن نهائي مونديال روسيا 2018 وتحديدا في 30 يونيو 2018.

وفي العاشر من يوليو الماضي، أعلن ريال مدريد الإسباني أن أفضل لاعب في العالم خمس مرات سينتقل من صفوفه الى يوفنتوس الإيطالي، في صفقة بلغت قيمتها 100 مليون يورو، دفعت إبن ماديرا لاتخاذ قرار بالابتعاد لفترة عن منتخب بلاده لكي يسهل عملية التأقلم مع فريقه الجديد.

وأمام نحو 50 ألف متفرج على ملعب "دا لوش"، لعب رونالدو في تشكيلة أساسية مع نجم مانشستر سيتي الانجليزي برناردو سيلفا والمهاجم أندريه سيلفا المعار من ميلان الإيطالي إلى أشبيلية الاسباني.

لكن البرتغال التي لم تخسر سوى مباراة على أرضها في التصفيات الاوروبية منذ 20 سنة، عجزت عن فك شيفرة لاعبي المدرب والنجم السابق أندريه شيفتشنكو.

وكانت البرتغال الافضل في الشوط الاول، اذ انقذ الحارس أندري بياتوف كرة للمدافع المخضرم بيبي فوق العارضة (ق16)، ثم حرم رونالدو من هدفين من مسافة قريبة (ق24 و28).

في الثاني، تابع بياتوف تألقه بصدة مميزة بعد تسديدة التفافية جميلة من حافة المنطقة لأندريه سيلفا (ق57).

وفي ظل ضغط برتغالي مستمر وسيطرة واضحة، كادت اوكرانيا تفلت في الدقائق الخمس الاخيرة بهدف الفوز لكن الحارس روي باتريسيو تولى ابعاد الخطر ببراعة.

قال شيفتشنكو بعد المباراة "طبقنا خطتنا الدفاعية بنسبة 100%. عدم التقلي على ارض حامل اللقب نتيجة رائعة".

وتوجت البرتغال بطلة لكأس أوروبا 2016 بفوزها على فرنسا المضيفة 1-صفر بعد التمديد في مباراة اضطر رونالدو للخروج منها بسبب الإصابة، قبل أن يرفع مع زملائه كأس البطولة القارية، اللقب الأول لمنتخب بلاده.

وفي المجموعة عينها، فازت لوكسمبورغ على ضيفتها ليتوانيا 2-1.

إسبانبا بصعوبة

فوز وفي المجموعة السادسة، استهلت إسبانيا مشوارها في تصفيات كأس اوروبا 2020 بفوز صعب على ضيفتها النروج 2-1 في فالنسيا، في حين خرجت ايطاليا فائزة بهدفين نظيفين على ضيفتها فنلندا.

فعلى ملعب مستايا في مدينة فالنسيا، انتظرت إسبانيا حتى الدقيقة 71 لتحسم نتيجة المباراة في صالحها من ركلة جزاء سددها قائدها سيرخيو راموس بعد ان تقدم فريقه عبر رودريغو بعد مرور 16 دقيقة قبل ان تدرك النروج التعادل من ركلة جزاء أيضا لجوشوا كينغ.

وفي غياب المهاجم الاساسي دييغو كوستا المصاب، قرر مدرب لا روخا لويس انريكه اشراك زميله في أتلتيكو مدريد الفارو موراتا في خط المقدمة يعاونه ماركو اسينسيو يسارا ورودريغو يمينا.

واستحوذت اسبانيا بنسبة كبيرة على الكرة وسنحت لها اول فرصة عندما سدد موراتا كرة رأسية من عرضية لأسنسيو بين يدي الحارس النروجي رونه يارشتين (ق5).

وبعد لعبة مشتركة بين أسنسيو وخوردي ألبا على الجهة اليمنى مرر الأخير الكرة باتجاه رودريغو المتربص أمام المرمى فتابعها بيسراه على الطاير داخل الشباك (ق16).

وظلت الافضلية للمنتخب الإسباني لكنه لم يتمكن من تعزيز تقدمه الى ان احتسب الحكم ركلة جزاء لصالح النروج اثر خطأ ارتكبه ألبا داخل المنطقة، فانبرى لها مهاجم بورنموث الإنكليزي جوشوا كينغ بنجاح على يسار الحارس دافيد دي خيا مدركا التعادل لفريقه (ق65).

بيد ان الكلمة الأخيرة كانت لإسبانيا التي حصلت بدورها على ركلة جزاء انبرى لها بنجاح راموس مانحا الفوز لمنتخب بلاده.

والتقى المنتخبان سبع مرات حتى الآن ففازت اسبانيا خمس مرات مقابل تعادل وخسارة.

يذكر ان إسبانيا خرجت من الدور الثاني لمونديال روسيا بخسارتها امام الدولة المضيفة بركلات الترجيح.

ثنائية إيطالية

واستهل منتخب إيطاليا مشواره القاري بالفوز على ضيفتها فنلندا 2-صفر في اوديني السبت ضمن منافسات المجموعة العاشرة.

وافتتح نيكولو باريلا التسجيل للأزوري بعد مرور 7 دقائق عندما سدد كرة قوية من مشارف المنطقة فاصطدمت بقدم احد مدافعي فنلندا وتابعت طريقها نحو الشباك مسجلا باكورة أهدافه الدولية.

وأضاف مهاجم يوفنتوس الشاب مويز كين الهدف الثاني اثر تلقيه كرة متقنة من تشيرو ايموبيلي ليتابعها بيسراه داخل الشباك (ق74) ويسجل بدوره باكورة اهدافه الدولية.

ويبني مدرب ايطاليا روبرتو مانشيني فريقا قادرا على المنافسة في البطولات الكبرى بعد صدمة الغياب عن مونديال روسيا وذلك للمرة الأولى منذ 60 عاما.

وتبدو منتخبات المجموعة العاشرة المؤلفة أيضا من أرمينيا والبوسنة وليتشنشتاين في متناول المنتخب الإيطالي وبالتالي سيكون مرشحا لبلوغ النهائيات القارية علما بانه فاز باللقب مرة واحدة عام 1968 وحل وصيفا مرتين عامي 2000 و2012.

وشارك المهاجم المخضرم فابيو كوالياريلا متصدر ترتيب الهدافين في الدوري الإيطالي في صفوف سمبدوريا برصيد 21 هدفا في 28 مباراة، في ربع الساعة الأخير من المباراة وكاد يضاعف غلة فريقه لكن كرته الرأسية تصدى لها الحارس الفنلندي قبل ان تقف العارضة بالمرصاد لتسديدة قوية له.

ولم تخسر إيطاليا في التصفيات الأوروبية منذ قرابة 13 عاما حيث حققت الفوز في 25 مباراة وتعادلت في ست.

وتلتقي إيطاليا مع ليشتنشتاين في بارما الثلاثاء المقبل في هذه التصفيات.

مئوية دجيكو

وبات مهاجم روما الإيطالي، إدين دجيكو أول لاعب بوسني يخوض 100 مباراة دولية مع منتخب بلاده خلال فوز فريقه على أرمينيا 2-1.

ويحمل دجيكو الرقم القياسي في عدد الأهداف الدولية مع منتخب بلاده أيضا برصيد 55 هدفا.

وأقيم احتفال في المناسبة تكريما لخوض دجيكو 100 مباراة حيث قدم له قميص كتب عليها الرقم 100 وباقة من الورود.

وقال دجيكو في هذه المناسبة "لا شك بأنها مباراة مميزة بالنسبة الي لأنها الرقم مئة لي ، كما انها تقام على الملعب الذي شهد بداية مسيرتي أيضا" في صفوف زيليزنيكار البوسني.

وخاض دجيكو أول مباراة دولية له في 2 يونيو عام 2007.