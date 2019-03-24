الكاميرون وأنغولا وبوروندي إلى نهائيات أمم إفريقيا 2019

المصدر: وكالات

ستدافع الكاميرون عن لقبها بطلة لأفريقيا في النسخة المقبلة من كأس الأمم المقررة في مصر في يونيو ويوليو المقبلين، بعد فوزها على جزر القمر بثلاثة أهداف نظيفة السبت في ياوندي لتضمن بطاقة التأهل بحلولها ثانية بعد المغرب ضمن منافسات المجموعة الثانية.

وتناوب على تسجيل الأهداف اريك ماكسيم تشوبو موتينغ (ق37) وكريستيان باسوغوغ (ق52) وكلنيتون نجي (ق88).

وكانت كتيبة المدرب الهولندي كلارنس سيدورف في حاجة الى نقطة واحدة فقط لضمان التأهل الى البطولة القارية.

وتصدر المغرب، الذي تعادل الجمعة سلبا مع مالاوي، ترتيب المجموعة برصيد 11 نقطة بفارق الاهداف عن الكاميرون.

وتأهلت بوروندي بدورها وللمرة الأولى في تاريخها الى النهائيات القارية بانتزاعها التعادل مع الغابون 1-1 ضمن المجموعة الثالثة.

ورافقت بوروندي مالي متصدرة هذه المجموعة والتي تلعب لاحقا السبت ضد جنوب السودان.



كما تأهلت أنغولا على حساب بوركينا فاسو، بعد فوز الاولى على بوتسوانا 1-صفر الجمعة والثانية على موريتانيا 1-صفر.

ورفعت أنغولا رصيدها الى 12 نقطة في صدارة المجموعة التاسعة بالتساوي مع موريتانيا الثانية التي كانت ضمت تأهلها سابقا للمرة الأولى في تاريخها.

وكانت أنغولا بحاجة للفوز لتضمن بطاقة التأهل على حساب بوركينا فاسو وصيفة نسخة 2013 وثالثة 2017.

سجل لانغولا التي تأهلت للمرة الثامنة الى النهائيات ولسون ادواردو (ق22)، فيما منح برتران تراوري بوركينا فاسو هدف الفوز (ق19).

ومع مدربها الجديد الفرنسي آلان جيريس حققت تونس فوزا كبيرا على إيسواتيني 4-صفر عبر صيام بن يوسف (ق21) وأنيس البدري (ق33) ونعيم السليتي (ق53) وياسين مرياح (ق61).

وفي المجموعة الرابعة تعادلت الجزائر المتصدرة مع ضيفتها غامبيا 1-1، بهدف مهدي عبيد (ق42) مقابل هدف متأخر لماكادو دانسو (ق90) أمام جماهير قليلة.

وضمنت نيجيريا حاملة اللقب 3 مرات صدارة المجموعة الخامسة بفوزها على سيشل 3-1 سجلها أوديون ايغالو (ق35 من ركلة جزاء) وهنري أونييكورو (ق51) وموزيس سايمون (ق90)، مقابل هدف رودي ميلاني (ق41).

وعن المجموعة الثالثة، تأهل منتخب للمرة الأولى في تاريخه، بعد تعادله مع منتخب الجابون 1/1 السبت في الجولة السادسة الأخيرة والتي شهدت أيضا فوز مالي على جنوب السودان 3 / صفر.

وتقدم منتخب بوروندي بهدف سجله سيدريك أميسي في الدقيقة 76 وتعادل منتخب الجابون بهدف سجله عمر نجاندو، لاعب منتخب بوروندي، بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 82.

ورفع منتخب بوروندي رصديه إلى عشر نقاط في المركز الثاني ليتأهل رسميا للبطولة، فيما رفع منتخب الجابون رصيده إلى ثماني نقاط في المركز الثالث.

وفي المباراة الثانية، فاز منتخب مالي على ضيفه جنوب السودان 3 / صفر.

وسجل أهداف المنتخب المالي ساليف كوليبالي وموسى دجينيبو وأداما تراوري في الدقائق 17 و28 والأخيرة من الوقت الأصلي للمباراة.

ورفع منتخب مالي المباراة رصيده إلى 14 نقطة في صدارة الترتيب، وكان ضمن التأهل من قبل، فيما ظل منتخب جنوب السودان في قاع الترتيب بلا نقاط.