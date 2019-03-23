زيدان يقنع هازارد بالانتقال إلى ريال مدريد

المصدر: وكالات

كشفت تقارير صحفية أن النجم البلجيكي إيدن هازارد وافق على الانتقال من نادي تشلسي الإنجليزي إلى ريال مدريد الإسباني بعد محادثات أجراها مع المدرب الفرنسي زين الدين زيدان.

ونقلت صحيفة "مترو" عن وسائل إعلام بريطانية أن تشلسي وافق مضطرا على بيع هازارد مقابل 112 مليون يورو، إذ أن اللاعب البلجيكي لم يتبق على عقده سوى عام واحد مما يعني امكانية انتقاله بشكل مجاني في حال رفض تجديد عقده.

وأوضحت التقارير أن هازارد (28 عاما) سيوقع مع النادي الملكي عقدا لمدة خمسة مواسم، مشيرة إلى أن زيدان لعب دورا حاسما في إقناع قائد منتخب "الشياطين الحمر" في الانتقال إلى قلعة الميرنغي في مدريد.