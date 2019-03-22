ماذا قال هازارد عن زيدان؟

المصدر: (د ب أ)

أكد اللاعب البلجيكي ايدن هازارد ،أن الفضل في قراره بممارسة رياضة كرة القدم يعود للنجم الفرنسي زين الدين زيدان، معربا عن تقديره واحترامه الكبير للمدير الفني الحالي لنادي ريال مدريد الإسباني الذي كان مثله الأعلى في طفولته.

وعاد النجم البلجيكي من خلال تصريحاته للإشارة مرة أخرى إلى رغبته القديمة في الانتقال إلى ريال مدريد، علما بأنه رفض في مناسبتين تمديد تعاقده مع ناديه الحالي تشيلسي الإنجليزي.

وقال هازارد الذي ينتهي تعاقده مع تشيلسي في 2020، في فبراير الماضي: "أعرف ما سأفعله فيما يخص مستقبلي".

كما اعترف في تصريحاته أمس الخميس بإعجابه الشديد بزيدان، حيث قال: "احترم زيدان كثيرا، لقد كان مثلي الأعلى، الفضل يعود إليه في قراري بممارسة كرة القدم".

وردا على سؤال عن المدرب المفضل بالنسبة له، هل هو الإسباني روبرتو مارتينيز، المدير الفني للمنتخب البلجيكي أم زيدان؟، أجاب هازارد قائلا: "أفضل مارتينيز بسبب الانتصارات التي حققها".

وتحدث النجم البلجيكي عن الأثر السلبي المحتمل للعقوبة الموقعة على تشلسي بحرمانه من عقد صفقات شراء لاعبين جدد حتى 2020 على إمكانية انتقاله إلى ناد آخر، حيث قال: "أنا موجود مع تشيلسي منذ سبعة أعوام، ولن تكون هناك مشكلة إذا اعتزلت هنا. أنا معجب كثيرا ايضا بريال مدريد".