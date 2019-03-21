هازارد: أتمنى الوصول إلى مستوى محمد صلاح يوماً ما

المصدر: البيان الإلكتروني

تمنى نجم تشلسي الإنجليزي وأحد أفضل اللاعبين في البريميرليغ البلجيكي ايدين هازارد، عن أن يصل إلى مستوى الفرعون المصري محمد صلاح، نجم نادي ليفربول الإنجليزي في يوم ما.

وأعرب هازارد عن إعجابه بلاعب ريال مدريد، الكرواتي لوكا مودريتش، قائلاً "هو لاعب وسط أكثر مني، وبالطبع أحب ميسي ورونالدو، هناك صلاح وهو صديق جيد لي، انظر لهذا اللاعب وذاك واحاول الوصول لمستوى معين".

وقال هازارد في تصريحات لشبكة "NBC" البريطانية، إن محمد صلاح يفعل أشياء لا تصدق منذ عامين، مشيرًا إلى أن الفرعون المصري يعد أحد أصدقائه في انجلترا.

وأضاف: "أحاول الوصول إلى مستوى محمد صلاح يومًا ما، فإنه يقدم مستويات متميزة مع ليفربول".

يذكر أن محمد صلاح قد فاز بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الموسم المنصرم، وكذلك توج هدافا للبطولة الإنجليزية برصيد 32 هدفا، علما أنه يحتل المركز الثاني في ترتيب هدافي هذا الموسم بفارق هدف واحد عن الارجنتيني سيرجيو أغويرو هداف مانشستر سيتي الذي أحرز 18 هدفا.