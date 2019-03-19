برشلونة يكشف فترة غياب سواريز

المصدر: وكالات

كشف نادي برشلونة ان مهاجمه الأوروغوياني لويس سواريز سيغيب عن الملاعب لفترة تتراوح بين 10 و15 يوما بسبب إصابة في الكاحل تعرض لها الأحد في فوز فريقه على ريال بيتيس 4-1 في المرحلة الثامنة والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وأشار النادي في بيان الى أن "الفحوص التي أجريت صباح الإثنين أكدت أن لاعب الفريق الأول لويس سواريز يعاني من التواء في الكاحل الأيمن. سيغيب لما بين 10 و15 يوما وسيخضع حاليا لعلاج مع الفريق الطبي لفريق برشلونة، بعد انسحابه من تشكيلة المنتخب الوطني الأوروغوياني".

وخرج سواريز الذي سجل هدفا لفريقه في مرمى بيتيس، في الدقيقة ما قبل الأخيرة، ودخل بدلا منه البرازيلي فيليبي كوتينيو. وأكد مدربه ارنستو فالفيردي بعد اللقاء أن سواريز "يعاني من التواء حاد" في الكاحل.

وكان من المقرر أن يلتحق سواريز بتشكيلة منتخب بلاده التي تستعد لخوض مباراة الجمعة ضد أوزبكستان في دورة كأس الصين الدولية، علما بأن المنتخب الأميركي الجنوبي سيفتقد أيضا لخدمات مهاجم باريس سان جرمان الفرنسي إدينسون كافاني لعدم تعافيه من إصابة في الفخذ.

وفي حال اقتصرت فترة الغياب الفعلية على المدة التي أعلنها برشلونة، سيكون سواريز قادرا على العودة الى صفوف الفريق لخوض مباراة القمة ضد أتلتيكو مدريد في السادس من أبريل، والتي ستكون قبل أربعة أيام من مواجهة مرتقبة أخرى لفريقه ضد مانشستر يونايتد الإنجليزي في ذهاب الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا.

ويعاني الفريق الكاتالوني من إصابة مهاجم آخر هو الفرنسي عثمان ديمبيلي الذي سيبتعد لفترة تتراوح بين 3 و4 أسابيع بسبب تمزق عضلي.