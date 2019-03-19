فان دايك : صلاح عالمي وكل الأندية تريده

المصدر: البيان الالكتروني

أكد مدافع نادي ليفربول، فيرجل فان دايك أن النجم المصري محمد صلاح لاعب من الطراز العالمي ، مشيراً إلى أنه غير قلق بسبب توقفه عن تسجيل الأهداف خلال المباريات الماضية.

وأضاف فان دايك في تصريحات للموقع الرسمي لليفربول، أن جميع أندية الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليغ" ترغب في ضم محمد صلاح.

وأوضح: "الجماهير بإمكانها أن تقول ما تريد، ولكن كل أندية الدوري الإنجليزي بالتأكيد تتمنى تواجده معها، ولكنه معنا وأعتقد أنه يؤدي بشكل رائع".

وأضاف : "الأهداف ستأتي له، نحن نبلغه دائمًا بذلك، فقط عليه الاستمرار في العمل وسيعود إلى تسجيل الأهداف كما تعودت منه جماهير ليفربول".