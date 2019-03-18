محمد صلاح بديلاً لهازارد في ريال مدريد

المصدر: وكالات

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن إدارة نادي ريال مدريد الإسباني وضعت النجم المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول الإنجليزي، بديلاً لفشل صفقة التعاقد مع النجم البلجيكي إيدن هازارد نجم تشلسي الصيف المقبل.

وذكرت صحيفة "دون بالون" الإسبانية، أن إدارة ريال مدريد أبدت استعدادها لتقديم مبلغ 150 مليون يورو لنادي ليفربول من أجل الحصول على خدمات صلاح، وذلك بعد عودة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان لقيادة الفريق الملكي مجددًا.

وكشفت الصحيفة أن إدارة ريال مدريد ، تضع أولوية التعاقد مع النجم البلجيكي إدين هازارد نجم تشلسي أولاً، وحال فشل التعاقد مع اللاعب سيحاول ريال مدريد التعاقد مع النجم المصري.

وتمكن صلاح من تسجيل 17 هدفًا في الدوري الإنجليزي هذا الموسم ، ويفصله هدف عن المتصدر سيرجيو أجويرو لترتيب هدافي البريمرليغ.