إجراء تأديبي بحق رونالدو لاحتفاله ضد أتلتيكو

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم الإثنين فتح إجراء تأديبي لسوء السلوك بحق البرتغالي كريستيانو رونالدو، للطريقة التي احتفل بها بتسجيل "هاتريك" لفريقه يوفنتوس الإيطالي، ما أهله الى ربع نهائي دوري الأبطال على حساب أتلتيكو مدريد الإسباني الأسبوع الماضي.

وقاد رونالدو فريق "السيدة العجوز" للفوز الثلاثاء 3-صفر على ضيفه، ليعوض بذلك الخسارة صفر-2 في الذهاب في مدريد.

وقام أفضل لاعب في العالم خمس مرات بالاحتفال بهدفه الثالث بطريقة مماثلة لتلك التي لجأ إليها مدرب أتلتيكو الأرجنتيني دييغو سيميوني في مباراة الذهاب. وكان الاتحاد قد فتح إجراء مماثلا بحق سيميوني وغرمه 20 ألف يورو.

ومن المقرر أن تتخذ الهيئة القارية قرارها بشأن رونالدو في 21 مارس، علما بأن فريقه سيلاقي أياكس أمستردام الهولندي في الدور ربع النهائي في 10 أبريل المقبل في هولندا و16 منه في تورينو، وفقا لوكالة فرانس برس الإخبارية.

وكان مدرب يوفنتوس ماسيميليانو أليغري قد أعرب عن ثقته بأن رونالدو لن يعاقب من قبل الاتحاد الأوروبي، موضحا "أعتقد أن الجميع احتفلوا بطريقتهم الخاصة على أرض الملعب. لم أر أمرا غريبا، مجرد احتفال". وتابع "لن يكون ثمة إيقاف" بحق البرتغالي.

وتطرق سيميوني الى طريقة احتفال رونالدو بالقول "لقد رأى الطريقة التي احتفلت بها في واندا متروبوليتانو (ملعب أتلتيكو)، ومثلي، كان يحاول إظهار شخصيته".

ويسعى رونالدو لقيادة فريقه الجديد الى لقبه الأول في المسابقة القارية منذ عام 1996، علما بأنه أحرز اللقب خمس مرات على المستوى الشخصي، أربع منها مع فريقه السابق ريال مدريد الإسباني، بعد تتويجه للمرة الأولى مع مانشستر يونايتد الإنجليزي في 2008.

ويعد الدولي البرتغالي الهداف التاريخي لدوري الأبطال مع 124 هدفا.