البايرن يصبّ جام "غضبه الأوروبي" على ماينتس ويستعيد صدارة البوندسليغا

المصدر: أ ف ب

صبّ بايرن ميونيخ حامل اللقب جام غضبه على ضيفه ماينتس باكتساحه 6-صفر الأحد في المرحلة السادسة والعشرين من الدوري الألماني، مستعيداً بذلك صدارة الترتيب بفارق الأهداف عن غريمه بوروسيا دورتموند الذي تصدر وحيدا بفوزه على هرتا برلين (3-2).

ودخل فريق المدرب الكرواتي نيكو كوفاتش الى اللقاء وسط أجواء صعبة للغاية بعد أن ودع الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا بخسارته على ملعبه "اليانز أرينا" بنتيجة 1-3 أمام ليفربول الإنجليزي الذي اكتفى بالتعادل السلبي ذهابا على أرضه.

ووسط الحديث عن ضرورة التجديد في تشكيلة الفريق البافاري والتخلص من بعض النجوم، رد اللاعبون بفوز ثالث على التوالي بنتيجة كاسحة (فازوا 5-1 على مونشنغلادباخ و6-صفر على فولفسبورغ في المرحلتين الماضيتين)، وأعادوا بالفوز الـ13 في آخر 14 مرحلة بايرن الى الصدارة بفارق الأهداف عن دورتموند بفضل ثلاثية لصانع الألعاب الكولومبي خاميس رودريغيز، وذلك قبل مرحلتين فقط من المواجهة المرتقبة الحاسمة بين الغريمين في السادس من أبريل على ملعب "أليانز أرينا".

وأشار كوفاتش بعد اللقاء الى "أننا بدأنا المباراة بشكل جيد، وهذا الأمر كان هاما جدا بعد الخيبة التي مررنا بها الأربعاء..."، معتبرا أن ما حققه فريقه الأحد "لا يتعلق بالنتيجة وحسب، بل الطريقة التي لعبنا بها كانت مذهلة".

وأثنى المدرب الكرواتي على ما قدمه خاميس رودريغيز الذي ينتهي عقد استعارته من ريال مدريد الإسباني بعد ختام الموسم، قائلا "أنا سعيد من أجله، يستحق التصفيق".

وضرب بايرن باكرا، حيث افتتح التسجيل منذ الدقيقة 3 عبر البولندي روبرت ليفاندوفسكي الذي تلقف عرضية النمسوي دافيد ألابا وسددها رائعة مباشرة من زاوية ضيقة في شباك الحارس فلوريان مولر، معززا بذلك صدارته لترتيب هدافي الدوري بـ18 هدفا.

وواصل رجال كوفاتش اندفاعهم وحصلوا على العديد من الفرص لتعزيز تقدمهم، أبرزها في الدقيقة 12 للفرنسي كينغسلي كومان الذي عانده الحظ بعدما ارتدت محاولته من القائم، لكن سرعان ما دخل ماينتس في أجواء اللقاء وبدأ بتهديد مرمى الحارس مانويل نوير لكن دون الوصول الى الشباك.

وبقيت النتيجة على حالها حتى الدقيقة 33 عندما عزز بايرن تقدمه بهدف جميل لخاميس رودريغيز بعدما وصلته الكرة بتمريرة رائعة بالصدر من ليون غوريتسكا، فسددها في الشباك.

ولم ينتظر النادي البافاري طويلا لاضافة الهدف الثالث بطريقة رائعة من كومان الذي توغل في الجهة اليسرى قبل أن يطلق الكرة من مشارف المنطقة قوسية الى الزاوية البعيدة لمرمى مولر (ق39).

وضرب بايرن مجددا مع بداية الشوط الثاني بهدف رائع ثان لخاميس رودريغيز الذي تقدم بالكرة من الجهة اليسرى ثم أطلقها قوسية بيسراه في الزاوية اليمنى العالية لمرمى مولر (ق51)، قبل أن يكمل الكولومبي مهرجانه ويحقق ثلاثيته الأولى بقميص بايرن بعدما أفاد من خطأ فادح للمدافع ألكسندر هاك ليتقدم بالكرة قبل أن يسددها من فوق الحارس (ق55).

وهذه الثلاثية الأولى للكولومبي منذ 2011 في الدوري البرتغالي ضد فيتوريا غيمارايش حين كان يدافع عن ألوان بورتو.

وأكمل النادي البافاري مهرجانه بهدف للبديل الشاب الكندي الفونسو ديفيس الذي كان في المكان المناسب ليتابع الكرة في الشباك بعدما تألق مولر في صد محاولة ليفاندوفسكي (ق70)، ليسجل إبن الـ18 عاما هدفه الأول بقميص بطل الـ"بوندسليغا" ويصبح أول لاعب ولد في الألفية الجديدة (ولد في 2 نوفمبر العام 2000) يسجل لبايرن في الدوري.

وعلق لاعب فانكوفر وايتكابس السابق على المباراة في حسابه على تويتر، قائلا "نتيجة رائعة اليوم، سعيد بتسجيل بدايتي في الدوري الألماني".

تواصل سلسلة بريمن وفرانكفورت

وبعد أن تلقى 7 هزائم في مبارياته الـ17 الأولى لهذا الموسم، استمرت صحوة فيردر بريمن بمحافظته على سجله الخالي من الهزائم للمرحلة التاسعة تواليا، وتحديدا منذ خسارته أمام لايبزيغ 2-3 في 22 ديسمبر الماضي، وذلك بفوزه على مضيفه القوي باير ليفركوزن 3-1.

وأضاف بريمن نتائجه سلسلة نتائجه في الدوري الى تأهله للدور ربع النهائي من مسابقة الكأس على حساب بوروسيا دورتموند، حيث يلتقي شالكه في الثاني من أبريل.

ويدين بريمن بثأره من ليفركوزن الذي فاز ذهابا في ملعب منافسه 6-2، الى ماكس كروزه الذي سجل ثنائية (ق13 و5+90) والبوسني ميلوت راشيكا (ق37)، فيما كان الهدف الوحيد لأصحاب الأرض من نصيب الجامايكي ليون بايلي (ق75).

ورفع بريمن بفوزه الأول في ملعب ليفركوزن منذ مارس 2016 (4-1)، رصيده الى 39 نقطة في المركز الثامن، فيما تجمد رصيد منافسه عند 42 نقطة في المركز السادس بفارق 5 نقاط عن المركز الرابع الأخير المؤهل الى دوري الأبطال الموسم المقبل.

وعلى غرار بريمن، واصل إينتراخت فرانكفورت مسلسل مبارياته المتتالية من دون هزيمة ورفعها الى 9 أيضا، بتغلبه على ضيفه نورمبرغ متذيل الترتيب بهدف وحيد سجله النمسوي مارتن هينتيريغر في الدقيقة 31، مانحا فريقه انتصاره الرابع تواليا والثالث عشر هذا الموسم.

وعزز اينتراخت فرانكفورت، العائد الخميس من إيطاليا ببطاقة تأهله الى ربع نهائي مسابقة "يوروبا ليغ" بفوزه على إنتر ميلان 1-صفر (تعادلا ذهابا دون أهداف) ليكون الممثل الوحيد المتبقي لألمانيا في المسابقتين القاريتين، مركزه الخامس برصيد 46 نقطة وبفارق نقطة فقط عن بوروسيا مونشنغلادباخ الرابع الذي تعثر الجمعة بالتعادل مع ضيفه فرايبورغ 1-1.