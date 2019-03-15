تشلسي ونابولي وفالنسيا إلى ربع نهائي "يوروبا ليغ"

المصدر: أ ف ب

أنجز كل من تشلسي الإنجليزي ونابولي الإيطالي المهمة وبلغا الدور ربع النهائي من الدوري الاوروبي (يوروبا ليغ) بفوز الأول الساحق على دينامو كييف الاوكراني 5-صفر وعلى الرغم من خسارة الثاني امام سالزبورغ النمسوي 1-3 الخميس.

وكان تشلسي ونابولي تقدما على منافسيهما بنتيجة واحدة 3-صفر ذهابا.

وافتتح الفريق اللندني التسجيل مبكرا بواسطة مهاجمه الفرنسي أوليفييه جيرو بعد مرور 5 دقائق بكرة رأسية مستغلا ركلة ركنية.

وأضاف جيرو نفسه الهدف الثاني بعد أن تابع من مسافة قريبة كرة عرضية متقنة من الظهير الأيسر الإسباني ماركوس ألونسو وحولها داخل الشباك (ق33).

وفي الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع من الشوط الأول أضاف الونسو الثالث اثر لعبة مشتركة بين جيرو والجناح كالوم هادسون اودوي.

وأكمل جيرو الهاتريك عندما تطاول لكرة رأسية وسددها بقوة لتعانق شباك دينامو كييف (ق59).

ورفع جيرو رصيده في المسابقة القارية الى 9 أهداف هذا الموسم يتصدر بها ترتيب الهدافين. وسبق لجيرو ان سجل ثلاثية ايضا على الصعيد الأوروبي عندما هز شباك أولمبياكوس اليوناني بثلاثية في دوري الابطال في ديسمبر عام 2015.

واختتم هادسون اودوي مهرجان الأهداف بعد ان انفرد بالحارس الأوكراني دينيس بويكو وسدد الكرة زاحفة داخل الشباك (ق78).

أما نابولي، فتقدم على سالزبورغ بهدف لمهاجمه البولندي اركاديوش ميليك (ق14) ليصعب من مهمة سالزبورغ الذي كان يحتاج بعد ذلك الى خمسة اهداف لبلوغ ربع النهائي، لكن اصحاب الأرض ردوا بثلاثة أهداف تناوب على تسجيلها مؤنس دبور (ق25) والنروجي فريدريك غولبراندسن (ق65) وكريستوف ليتغيب (ق90) لينتزع فريقهم فوزا معنويا ليس إلا.

وكان كراسنودار الروسي قاب قوسين أو أدنى من تحقيق مفاجأة مدوية بإخراجه فالنسيا الإسباني (2-1 ذهابا لصالح الأخير) عندما تقدم عليه بهدف سجله المهاجم الشاب ماغوميد شابي سليمانوف (19 عاما) قبل نهاية المباراة بخمس دقائق، لكن المهاجم البرتغالي الشاب غونسالو غيديش انقذ فريقه من الورطة بادراك التعادل 1-1 في الوقت بدل الضائع (ق90+3).

وكان كراسنودار الاخطر في الشوط الاول بدون ان ينجح في افتتاح التسجيل، لكن الفرصة الاخطر لاحت للفريق الضيف إلا ان حارس كراسنودار انقذ فريقه بعدما ارتمى ارضا امام خط مرماه بمواجهة تسديدة ارضية من لاعب الوسط كارلوس سولير بعد تمريرة عرضية من الروسي دنيس شريشيف (ق32).

وقبل نهاية المباراة بخمس دقائق سجل سليمانوف من تسديدة صاروخية من خارج المنطقة هدف التقدم لاصحاب الارض، لكن رد فالنسيا لم يتأخر فسجل هدف الخلاص عبر غيديش بتمريرة من البديل المهاجم الفرنسي كيفن غاميرو.

ولم يذق فالنسيا طعم الخسارة في مبارياته الـ 14 الاخيرة في مختلف المسابقات.

يذكر أن فالنسيا، الذي بدأ الموسم في دوري أبطال أوروبا قبل ان يكمل المشوار في الدوري الأوروبي، بلغ نهائي كأس إسبانيا حيث سيواجه برشلونة في مايو المقبل.