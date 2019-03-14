رونالدو.. وعد فأوفى

كشف الفرنسي باتريس إيفرا، لاعب مانشستر يونايتد السابق عن محادثة جمعته مع زميله البرتغالي كريستيانو رونالدو في نادي "الشياطين الحمر"، حول مباراة الإياب أمام أتلتيكو مدريد في دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا، وفق "آس".
ونجح النادي الإيطالي في هزيمة "الروخيبلانكوس" بثلاثية نظيفة سجلها كريستيانو رونالدو في المباراة التي أقيمت على ملعب "أليانز ستاديوم"؛ المباراة التي شهدت تألقًا كبيرًا من رونالدو وساعد فريقه في التأهل إلى دور ربع النهائي من بطولة "التشامبيونزليغ".
ونشر زميل رونالدو السابق في النادي الإنجليزي عبر حساب التواصل الاجتماعي "إنستجرام" صورة من تلك المحادثة أظهرت وعد رونالدو له بسحق الفريق الإسباني على ملعبهم في تورينو.
وجاءت هذه المحادثة قبل 5 أيام من خوض المباراة المهمة في تاريخ النادي الإيطالي، خاصة أن مباراة الذهاب كانت قد انتهت بهزيمة يوفنتوس بثنائية نظيفة على ملعب "واندا ميتروبوليتانو".
Behind the scenes... these are messages between me and @cristiano 5 days before the massive comeback!!! This just shows you the confidence, the anger, the determination from the best player in the world 🌎 we should thank cricri mummy and daddy and of course god 🙏🏼for giving to us that nice man and unbelievable player. Every big occasion with big pressure my brother always proves he is the man !!! Soo please don’t be jealous I just wanna share and if you don’t agree I can’t do anything for you ...enjoy your life but you have to recognise he is simply the best of the best and don’t try to tap the screen for his number 😂😂😂 #ilovethisgame #positive4evra @juventus #finoalafine #world #bestplayer
وأوضحت المحادثة ثقة رونالدو الكيبرة في تحقيق "الريمونتادا"، وجاءت المحادثة كالتالي:
بدأ إيفرا المحادثة، قائلاً: "صديقي سأعتمد عليك في العودة إلى دوري الأبطال، أبدًا لم أشكك في قدراتك، الجمهور يذبحني في كل مرة تخسر بها أو يوفنتوس".
وشهدت المحادثة رد رونالدو: "أعلم هذا صديقي، هيا بنا نعبر، وفي ملعبنا سنحطمهم".
وأجاب إيفرا، قائلاً: "بالضبط، فليحيا رونالدو!".
ثم ضحك رونالدو ورد عليه إيفرًا، قائلا: "أخي، أشعر بالثقة، فلنصلِ من أجل أتلتيكو".
ومدح إيفرا رونالدو مدونًا أسفل الصورة، قائلاً: "علينا أن نشكر الرب لمنحنا هذا الرجل العظيم واللاعب الاستثنائي، لأنه في كل مناسبة كبيرة يثبت بأنه الرجل، وببساطة هو الأفضل، بالإضافة إلى أنه يثبت الثقة والإرادة والغضب من أفضل لاعب في العالم".