رونالدو.. وعد فأوفى

المصدر: البيان الالكتروني

كشف الفرنسي باتريس إيفرا، لاعب مانشستر يونايتد السابق عن محادثة جمعته مع زميله البرتغالي كريستيانو رونالدو في نادي "الشياطين الحمر"، حول مباراة الإياب أمام أتلتيكو مدريد في دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا، وفق "آس".

ونجح النادي الإيطالي في هزيمة "الروخيبلانكوس" بثلاثية نظيفة سجلها كريستيانو رونالدو في المباراة التي أقيمت على ملعب "أليانز ستاديوم"؛ المباراة التي شهدت تألقًا كبيرًا من رونالدو وساعد فريقه في التأهل إلى دور ربع النهائي من بطولة "التشامبيونزليغ".

ونشر زميل رونالدو السابق في النادي الإنجليزي عبر حساب التواصل الاجتماعي "إنستجرام" صورة من تلك المحادثة أظهرت وعد رونالدو له بسحق الفريق الإسباني على ملعبهم في تورينو.

وجاءت هذه المحادثة قبل 5 أيام من خوض المباراة المهمة في تاريخ النادي الإيطالي، خاصة أن مباراة الذهاب كانت قد انتهت بهزيمة يوفنتوس بثنائية نظيفة على ملعب "واندا ميتروبوليتانو".

وأوضحت المحادثة ثقة رونالدو الكيبرة في تحقيق "الريمونتادا"، وجاءت المحادثة كالتالي:

بدأ إيفرا المحادثة، قائلاً: "صديقي سأعتمد عليك في العودة إلى دوري الأبطال، أبدًا لم أشكك في قدراتك، الجمهور يذبحني في كل مرة تخسر بها أو يوفنتوس".

وشهدت المحادثة رد رونالدو: "أعلم هذا صديقي، هيا بنا نعبر، وفي ملعبنا سنحطمهم".

وأجاب إيفرا، قائلاً: "بالضبط، فليحيا رونالدو!".

ثم ضحك رونالدو ورد عليه إيفرًا، قائلا: "أخي، أشعر بالثقة، فلنصلِ من أجل أتلتيكو".

ومدح إيفرا رونالدو مدونًا أسفل الصورة، قائلاً: "علينا أن نشكر الرب لمنحنا هذا الرجل العظيم واللاعب الاستثنائي، لأنه في كل مناسبة كبيرة يثبت بأنه الرجل، وببساطة هو الأفضل، بالإضافة إلى أنه يثبت الثقة والإرادة والغضب من أفضل لاعب في العالم".