ميسي: رونالدو قدم ليلة ساحرة بأهدافه الثلاثة

المصدر: وكالات

على الرغم من عدم تفضيل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لمواجهة منافس بعينه في ربع نهائي دوري الأبطال، إلا أن قائد برشلونة الإسباني أثنى كثيراً على أداء يوفنتوس الإيطالي، لاسيما البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي سجل "هاتريك" في شباك أتلتيكو مدريد الإسباني.

أشار ميسي في تصريحات عقب مواجهة ليون: "أعتقد أن كريستيانو ويوفنتوس قدما ليلة رائعة، كانت مفاجأة مذهلة، لأنني اعتقدت أن أتلتيكو سيظهر بشكل أقوى، ولكن يوفنتوس كان أفضل بكثير، ولديه إمكانيات كبيرة، كما أن كريستيانو قدم ليلة ساحرة بأهدافه الثلاثة".

وشدد ميسي الذي سجل هدفين وصنع مثلهما في انتصار البرسا على ليون، على قوة الفرق الثمانية التي تأهلت لربع النهائي.

وقال في هذا الصدد: "جميع الفرق التي تأهلت قوية للغاية، لا يمكننا اختيار منافس بعينه في القرعة، لأن هناك فرقا قوية للغاية مثل مانشستر سيتي ويوفنتوس وأياكس الذي قدم مباراة كبيرة بلاعبين صغار في السن ولم يلعب بأي خوف أمام الريال، ليفربول أيضاً قوي، وأظهر هذا الأمر مرة أخرى في ميونخ، ولهذا فأعتقد أن أي مواجهة ستكون صعبة".

وتابع: "تأهلنا للدور التالي، حقيقة الأمر بعد صعوبة قليلة عندما أصبحت النتيجة (2-1)، الأمر لم يكن ضرورياً، لأن الأمور تعقدت من كرة ثابتة، لأن ليون لم تكن له أي فرصة خطيرة حتى ذاك الوقت، وكانت هناك بضع دقائق عصيبة، ولكن لحن الحظ سجلنا الهدف الثالث سريعاً".

واختتم: "بحثنا منذ البداية عن الانتصار، وبقليل من التسرع حتى جاء الهدف الأول، ولكن عندما سجلنا الهدف بدأنا نتحكم في النسق ولعبنا بهدوء أكبر، وبعد الهدف الثالث وجدنا المساحات وهددنا مرماهم بالهجمات المرتدة وهذا أسفر عن أهداف أخرى".