رونالدو: لهذا السبب تعاقد يوفنتوس معي

المصدر: وكالات

أكد نجم يوفنتوس الإيطالي، البرتغالي كريستيانو رونالدو، والذي سجل "هاتريك" قاد بها فريقه للتأهل لدور ربع النهائي في دوري الأبطال على حساب أتلتيكو مدريد الإسباني، أن هذا هو السبب الذي دفع "البيانكونيري" للتعاقد معه.

قال النجم البرتغالي في تصريحات عقب اللقاء الذي احتضنه ملعب أليانز ستاديوم: "ليلة استثنائية، ليس فقط بسبب أهدافي، ولكن أيضاً لأداء الفريق المذهل، هذه هي عقلية دوري الأبطال".

وأضاف: "لم نفز بشيء بأي شيء بعد، ولكن علينا أن نشعر بالفخر، وهذا دليل على أننا نسير في الطريق الصحيح".

وتابع: "لهذا السبب تعاقد يوفنتوس معي، لمساعدة الفريق وتقديم واجبي، سعيد بهذه الليلة الساحرة".

وأكد "الدون" في ختام تصريحاته على أن "الأتلتي" "فريق كبير" ومنافس "شرس للغاية"، ولكن يوفنتوس أيضاً فريق كبير، وبرهن على هذا واستحق التأهل".

وبهذه الثلاثية، يؤكد صاحب الكرة الذهبية (5 مرات) أنه بمثابة "الدابة السوداء" لكتيبة "الروخيبلانكوس"، حيث إنه سجل 25 هدفاً (22 مع ريال مدريد، وثلاثية مع يوفنتوس) في شباك الفريق المدريدي خلال 33 مباراة.