مارادونا: كريستيانو رونالدو أصبح ساحراً

المصدر: وكالات

أشاد المدرب الأرجنتيني دييغو مارادونا باللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم نادي يوفنتوس الإيطالي، بعدما قاد فريقه لفوز كبير على أتلتيكو مدريد الإسباني ومن ثم التأهل إلى دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وكان أتلتيكو مدريد قد فاز بثلاثية نظيفة، سجلها رونالدو، الليلة الماضية على أتلتيكو مدريد في إياب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا ليعوض إخفاقه في مباراة الذهاب وسقوطه فيها بهدفين نظيفين.

وقال مارادونا في تصريحات نقلتها عنه صحيفة "ماركا" الإسبانية: "هناك لاعبون لمسوا بالعصا السحرية، نحن في الأرجنتين فخورون بأن ميسي أرجنتينيا وبأنه لم يلعب مع الإسبان، الأخر (رونالدو) يتمتع بقوة كبيرة وهو ساحر أيضا، لقد قال إنه سيحرز ثلاثة أهداف وأحرز ثلاثة أهداف".