الصحف الإيطالية تحتفي برونالدو "المفترس"

المصدر: وكالات

احتفت صحف الرياضة الإيطالية الصادرة، اليوم الأربعاء، بفوز يوفنتوس على أتلتيكو مدريد (3-0) في إياب دور 16 لدوري الأبطال الأوروبي، بفضل ثلاثية من توقيع البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي وصفته بـ"المفترس".

اختارت صحيفة لاغازيتا ديلو سبورت لافتتاحيتها صورة لكريستيانو، وهو يقوم بنفس الإيماءة التي فعلها مدرب أتلتيكو مدريد، الأرجنتيني دييغو سيميوني أثناء مباراة الذهاب التي فاز بها "الروخيبلانكوس" (2-0) على ملعب واندا متروبوليتانو، وعنونتها بـ"الغضب"، لتصف "الإنجاز المجنون" الذي حققه اليوفي على ملعبه.

من جانبها، راهنت "توتوسبورت" على عنوان "المريخيون" على صفحتها الرئيسية لوصف يوفنتوس "العملاق"، مع صورة للمهاجم البرتغالي وهو يحتفل مع زملائه بأحد الأهداف الثلاثة التي أقصى بها "الأتلتي" من "التشامبيونز ليغ".

أما صحيفة كورييري ديلو سبورت التي لم تتردد خلال الأشهر الأخيرة في انتقاد "الدون" في بعض لحظات التراجع، فتحدثت اليوم عن "كريستيانو الأسطوري" و"المفترس".

وأبرزت صحيفة العاصمة الإيطالية أن يوفنتوس سيطر على أتلتيكو منذ الدقيقة الأولى، و"حجز" له مقعداً بين فرق النخبة في أوروبا.

وبعنوان: "كريستيانو ملك الكؤوس"، افتتحت صحيفة لا ستامبا عددها الصادر اليوم مع صورة لمهاجم ريال مدريد السابق الذي انتقل لصفوف اليوفي الصيف الماضي.