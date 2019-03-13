مانشستر سيتي يلقن شالكة درساً كروياً ويهزمه بسباعية نظيفة

المصدر: وكالات

لقن فريق مانشستر سيتي الإنجليزي ضيفه شالكة الألماني درسا في فنون كرة القدم وتغلب عليه 7 / صفر اليوم الثلاثاء في إياب دور الستة عشر ببطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت في ألمانيا انتهت بفوز مانشستر سيتي 3 / 2 ليصعد إلى دور الثمانية بمجموع مباراتي الذهاب والإياب 10 / 2.

وسجل أهداف مانشستر سيتي كلا من سيرخيو أجويرو (هدفين) في الدقيقتين 32، من ركلة جزاء والدقيقة 38، وأضاف ليروي ساني (هدفين) في الدقيقتين 43 و 56 ، ثم سجل بيرناردو سيلفا هدفا في الدقيقة 71 ، وفيل فودين في الدقيقة 78، ثم اختتم جابرييل خيسوس مهرجان الأهداف في الدقيقة 85.