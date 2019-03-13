بالفيديو..رونالدو يتقدم لليوفي على أتليتكو في الشوط الاول

المصدر: البيان الالكتروني

أحرز كريستيانو رونالدو هدف التقدم الأول ليوفنتوس في الدقيقة السادسة والعشرين من بداية اللقاء الذي يجمع اليوفي وأتليتكو مدريد في دور ال 16 بدوري أبطال أوروبا على ملعب اليوفي، واذا استمرت النتيجة على حالها يصعد أتليتكو إلى دور الثمانية.

يذكر أن اتليتكو فاز في مباراة الذهاب بهدفين إلى لاشيء.