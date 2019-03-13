بالفيديو..رونالدو يتقدم لليوفي على أتليتكو في الشوط الاول

أحرز كريستيانو رونالدو هدف التقدم الأول ليوفنتوس في الدقيقة السادسة والعشرين من بداية اللقاء الذي يجمع اليوفي وأتليتكو مدريد في دور ال 16 بدوري أبطال أوروبا على ملعب اليوفي، واذا استمرت النتيجة على حالها يصعد أتليتكو إلى دور الثمانية.
يذكر أن اتليتكو فاز في مباراة الذهاب بهدفين إلى لاشيء.
شاهد.. #رونالدو يتقدم لليوفي بهدف على #أتليتكو في الشوط الاولhttps://t.co/JzC2spMTIZ#JuveAtleti#يوفنتوس_أتلتيكو#يوفنتوس_أتلتيكو_مدريد— البيان الرياضي (@AlBayanSports) March 12, 2019
@Juventusfcar @AtletiArab #البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/i5oD1YUF2D