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رونالدو يقود تشكيلة اليوفي ضد أتليتكو

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تنطلق في الساعة الثانية عشرة مباراة الاياب بين يوفنتوس وأتليتكو مدريد، فى إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

 وتأتي تشكيلة يوفنتوس كالتالى..

حراسة المرمى: تشيزني

الدفاع: كانسيلو، بونوتشي، كيليني، سبينازولا

الوسط: إيمري كان، بيانيتش، ماتويدي

الهجوم: بيرنارديسكي، ماندزوكيتش، كريستيانو رونالدو

 

فى المقابل تأتي  تشكيلة أتلتيكو كالتالى..


حراسة المرمى: اوبلاك

الدفاع: خوانفران ، جودين ، خيمينيز ، ارياس

الوسط: كوكي ، رودريجو ، ساؤول

الهجوم: موراتا ، ليمار ، جريزمان

 وانتهت مباراة الذهاب بفوز أتليتكو بثنائية نظيفة .

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