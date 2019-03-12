رونالدو يقود تشكيلة اليوفي ضد أتليتكو

تنطلق في الساعة الثانية عشرة مباراة الاياب بين يوفنتوس وأتليتكو مدريد، فى إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.
وتأتي تشكيلة يوفنتوس كالتالى..
حراسة المرمى: تشيزني
الدفاع: كانسيلو، بونوتشي، كيليني، سبينازولا
الوسط: إيمري كان، بيانيتش، ماتويدي
الهجوم: بيرنارديسكي، ماندزوكيتش، كريستيانو رونالدو
فى المقابل تأتي تشكيلة أتلتيكو كالتالى..
حراسة المرمى: اوبلاك
الدفاع: خوانفران ، جودين ، خيمينيز ، ارياس
الوسط: كوكي ، رودريجو ، ساؤول
الهجوم: موراتا ، ليمار ، جريزمان
وانتهت مباراة الذهاب بفوز أتليتكو بثنائية نظيفة .