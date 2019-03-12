كيف رد محمد صلاح على منتقدي تصريحاته؟

المصدر: البيان الإلكتروني

فاجأ نجم ليفربول الإنجليزي، المصري محمد صلاح، متابعيه بالرد على منتقدي تصريحاته الأخيرة، والتي أدلى بها خلال مؤتمر صحفي، أمس الإثنين، وهو أسلوب لم يعتد عليه عشاق النجم الكبير.

وغرد صلاح عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "مندهش جدًا من بعض الناس اللي واقفة ومستنية أي خطأ أو كلام علشان يفسروه بالطريقة اللي تيجي على مزاجهم...من الواضح أن دا بقى الطبيعي وتصيد واضح على كلام وأخطاء غير مقصودة".

وكان محمد صلاح قد قال في بداية المؤتمر أمس: "الضغط عليّ كبير الآن لأنني وصلت إلى ما لم يصل إليه أي لاعب مصري أو عربي أو إفريقي، لكنني لا أتناول ما يتم كتابته في مواقع التواصل الاجتماعي، لأنني أعلم جيداً ما أحتاجه وما ينقصني لتطوير أدائي، أنا دائمًا أرغب في التعلم وأحب القراءة، لأن ذلك يساعدني في التغلب على الضغوط التي أواجهها، ويجعلني قويًا ومتوازنا عقليا".

وكان عدد من رواد مواقع التواصل قد سخروا من النجم المصري بعد قوله إنه وصل إلى ما لم يصل إليه أي لاعب مصري أو عربي أو إفريقي، وذكروا عدداً من اللاعبين أصحاب التاريخ الطويل والذين فازوا بألقاب فردية وجماعية كثيرة منهم، ديدييه دروغبا، وصامويل إيتو، وجورج ويا، ويايا توريه".

وأضاف: "هناك شائعات تنتشر في منتصف الموسم، لكن في اللحظة الأكثر أهمية بالنسبة لي والفريق بشكل عام، الحديث عن سوق الانتقالات سابق لأوانه، لأنه سيبدأ في شهر يونيو أو يوليو المقبلين".

وأكد صلاح: "أركز على تحقيق نتائج جيدة مع ليفربول في الدوري ودوري الأبطال، من أجل إنهاء الموسم بشكل جيد، وبعدها سنعرف ما سيحدث".

مندهش جدًا من "بعض" الناس اللي واقفة ومستنية أي خطأ أو كلام علشان يفسروه بالطريقة اللي تيجي على مزاجهم...من الواضح أن دا بقى الطبيعي وتصيد واضح على كلام وأخطاء غير مقصودة. — Mohamed Salah (@MoSalah) ١٢ مارس ٢٠١٩

وكشف محمد صلاح عن مثله: "قلت منذ فترة طويلة إن هناك ثلاثة لاعبين هم مثلي الأعلى دائماً، وهم الفرنسي زين الدين زيدان، والإيطالي فرانشسيسكو توتي، والبرازيلي رونالدو دا ليما، لقد كنت أحلم دائما وأنا طفل أن ألعب بجوارهم، وكنت أشاهدهم ومعجب جداً بما يقدمونه، واعتبر نفسي محظوظا للعب إلى جوار توتي في روما الإيطالي".

وقال: "المنافسة على صدارة الدوري الإنجليزي شرسة للغاية مع مانشستر سيتي، هدفنا هو الفوز في كل مبارياتنا، ومن ثم ننتظر نتائج المنافسين، نحن في مرحلة لا يجب علينا أن نفقد فيها أي نقطة في الدوري، حلمي الأكبر هو الفوز بدوري أبطال أوروبا، لكن جماهير النادي هنا تطمح في الفوز بلقب الدوري الإنجليزي بشدة، لذا لا أمانع في التضحية بحلمي من أجل فوز النادي بالدوري ومن أجل جماهير المدينة، لكن إذا فزنا بالبطولتين، سيكون شيئًا عظيمًا بكل تأكيد."