أول تصريح لزيدان بعد عودته إلى ريال مدريد

المصدر: أ ف ب

أكد الفرنسي زين الدين زيدان أن عودته إلى تدريب ريال مدريد ثالث الدوري الإسباني لكرة القدم بعد 9 أشهر من استقالته، تعتبر "تحديا أكبر" من ولايته الأولى (2016-2018).

وقال زيدان في مؤتمر صحفي بعد إعلان عودته لتدريب النادي الملكي "إنه تحد أكبر، بالتأكيد، إنها المرة الثانية"، مضيفا "لقد سئلت للتو: ألا تخاطر؟ ، لكن إذا نظرنا إلى هذا، لن أعود. ليس هناك فقط العودة، أنا متحمس لشيء آخر، إنه مشروع ثان بالنسبة لي، بالنسبة للنادي. سأقبل التحدي لأنني أرغب ذلك بشدة، أريد أن أعود إلى التدريب مرة أخرى. أعتقد بأن قلبي قال لي: (لقد استرحت جيدا)".

وأضاف زيدان"ستتغير الامور على كافة الاصعدة. يجب ان نغير الامور من أجل السنوات المقبلة" ما يزيد من احتمالات اجراء تغيير شامل في التشكيلة.الشيء المهم الآن هو أنني عدت ولا يزال هناك ما يكفي من الوقت للحديث ومعرفة ما نحتاج القيام به. إلى الآن، فان هذه ليست المشكلة. لدينا 11 مباراة مقبلة".

وقال زيدان "عندما اتصل بي رئيس النادي، لم يكن بوسعي ان ارفض. عندما تفوز بالكثير، فانك قد تتعرض لكبوة والعام الحالي يبدو كذلك".