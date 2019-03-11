شروط زيدان الستة لتدريب ريال مدريد

المصدر: البيان الإلكتروني

عاد الفرنسي زين الدين زيدان إلى تدريب نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم لخلافة الأرجنتيني سانتياغو سولاري المقال من منصبه بسبب النتائج المخيبة.

وكتب النادي الملكي في بيان أعلن فيه عقد مؤتمر صحافي مع زيدان مساء بملعب سانتياغو برنابيو "اللجنة الإدارية قررت تعيين زين الدين زيدان مدربا لريال مدريد بأثر فوري، حتى نهاية الموسم والأعوام الثلاثة التالية، حتى يونيو 2022" وذلك بعد 9 أشهر من استقالته بعد قيادته إلى 9 ألقاب في عامين ونصف العام بينها 3 القاب متتالية تاريخية في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وكشفت تقارير صحفية إسبانية عن وضع زيدان 6 شروط من أجل العودة لتدريب النادي الملكي من جديد لتدريب النادي الملكي، وأن إدارة النادي برئاسة فلورنتينو بيريز وافقت على تلك الشروط.

وقالت صحيفة ماركا إن زيدان طلب السيطرة الكاملة على شؤون الفريق والتحكم في بيع اللاعبين الذين لا يريدهم بالنادي.

وأضافت الصحيفة أن زيزو طلب من الإدارة التمسك ببقاء الإسباني إيسكو ألاركون والبرازيلي مارسيلو داخل صفوف الفريق، وعدم التعاقد مع البرازيلي نيمار نجم باريس سان جيرمان.

وأيضاً طلب زيدان عدم عودة الكولومبي خاميس رودريغيز الذي تنتهي إعارته لبايرن ميونيخ الألماني حتى نهاية الموسم الحالي، ومحاولة التعاقد مع الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان، أفضل لاعب صاعد في كأس العالم الأخيرة بروسيا.

وأكدت مواقع إسبانية إن رئيس النادي فلورنتينو بيريز سوف يركز على التعاقد مع إيدين هازارد على الرغم من الحظر المفروض على نادي تشيلسي مقابل 120 مليون يورو.