محمد صلاح يخرج عن صمته ويعلق على مفاوضات الريال ويوفنتوس

المصدر: د ب ا

أكد محمد صلاح جناح المنتخب المصري ونادي ليفربول الانجليزي أنه ليس من المنطقي الحديث عن مفاوضات مع أي نادي حالياً سواء ريال مدريد أو غيره في ظل منافسة فريقه على لقب الدوري الإنجليزي.

وقال صلاح في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين في مدينة ليفربول الانجليزية إن " الحديث عن مفاوضات مع يوفنتوس أو ريال مدريد سابقة لأوانها، نحن في مرحلة مهمة من الموسم وهي الأهم، لكن سنرى ماذا سيحدث في الصيف."

وأضاف: "المنافسة على صدارة الدوري الإنجليزي شرسة للغاية مع مانشستر سيتي، هدفنا هو الفوز في كل مبارياتنا، ومن ثم ننتظر نتائج المنافسين، نحن في مرحلة لا يجب علينا أن نفقد فيها أي نقطة في الدوري، حلمي الأكبر هو الفوز بدوري أبطال أوروبا، لكن جماهير النادي هنا تطمح في الفوز بلقب الدوري الإنجليزي بشدة، لذا لا أمانع في التضحية بحلمي من أجل فوز النادي بالدوري ومن أجل جماهير المدينة، لكن إذا فزنا بالبطولتين، سيكون شيئًا عظيمًا بكل تأكيد."

وأوضح: "هناك ثلاثة لاعبين في الملاعب ألهموني هم البرازيلي رونالدو، والفرنسي زين الدين زيدان، والإيطالي فرانشيسكو توتي".

ويحتل صلاح المركز الثاني في سباق ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 17 هدفا، خلف الأرجنتيني سيرخيو أغويرو مهاجم نادي مانشستر سيتي.