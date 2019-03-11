ما هي شروط عودة زيدان لتدريب ريال مدريد؟

المصدر: البيان الإلكتروني

ذكرت تقارير متعددة لوسائل إعلام إسبانية ان ريال مدريد المنافس في دوري الدرجة الاولى الاسباني سيقيل سانتياغو سولاري وسيعيد تعيين المدرب السابق زين الدين زيدان اليوم الاثنين.

وقالت صحيفة ماركا إن عقد زين الزين زيدان سيكون لمدة ثلاث سنوات ونصف السنة.

وأضافت الصحيفة أن زيزو وضع ستة شروط للعودة لقيادة النادي الملكي وهي:

السيطرة الكاملة على الفريق

بيع اللاعبين الذي لا يريدهم

مارسيلو وايسكو ليسا للبيع

عدم شراء نيمار

عدم عودة خاميس رودريغز

محاولة التوقيع مع مبابي

وأكدت مواقع إسبانية إن رئيس النادي فلورنتينو بيريز سوف يركز على التعاقد مع إيدين هازارد على الرغم من الحظر المفروض على نادي تشيلسي مقابل 120 مليون يورو.