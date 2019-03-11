الغيابات تضرب بايرن قبل مواجهة ليفربول

المصدر: د ب ا

غاب روبرت ليفاندوفسكي وتوماس مولر عن المران الجماعي لبايرن ميونخ اليوم الاثنين، قبل مباراة الفريق المقررة أمام ليفربول الإنجليزي مساء الأربعاء في إياب دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وخضع المهاجم البولندي ليفاندوفسكي لتدريبات فردية بينما حصل مولر على إذن بالغياب لأسباب عائلية، بينما أدى باقي لاعبي الفريق المران على الملعب الذي جرى إزالة الجليد منه عقب موجة باردة مفاجئة.

ويغيب مولر وجوشوا كيميش بسبب الإيقاف عن مباراة ليفربول، الذي أنهى مباراة الذهاب على أرضه بالتعادل السلبي.

ويغيب آريين روبن وكورنتين توليسو بسبب الإصابات لكن بايرن يأمل في عودة ديفيد ألابا وآريين روبن من جديد.

وقال لاعب خط الوسط خاميس رودريغيز في تصريحات لموقع نادي بايرن ميونخ على الإنترنت "أعتقد أن علينا الحذر الشديد. الهجمات المرتدة من جانبهم (ليفربول) تكون سريعة للغاية."

وأضاف "لكنني أعتقد أن لدينا فرصة جيدة في العبور إلى الدور المقبل."