هازارد يتعادل لتشيلسي مع ولفرهامبتون في الوقت القاتل

المصدر: وكالات

انقذ هدف ايدن هازارد في الوقت المحتسب بدل الضائع نقطة لتشيلسي بعد تعادله 1-1 مع ولفرهامبتون واندرارز في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الاحد بعد ان وضع راؤول خيمنيز الضيوف في المقدمة من واحدة من تسديدتين لفريقه طوال المباراة.

وسدد هازارد الكرة لتمر من روي باتريسيو في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع عقب ضغط متواصل من اصحاب الارض الذين يسعون للدخول ضمن اول اربعة في الترتيب.

وفوجئ تشيلسي في الدقيقة 57 بهدف بعد ان شق خيمنيز طريقه من خط الدفاع مع ديوجو جوتا واندفع الاثنان عبر خطوط تشيلسي قبل ان يهيأ اللاعب البرتغالي الكرة لخيمنيز ليسجل الاخير.

وتصدى باتريسيو ببراعة لمحاولة من المهاجم جونزالو هيجوين بعدها بقليل ثم من محاولة من ويليان في الدقائق الاخيرة. وأطلق تشيلسي 22 تسديدة على مرمى الضيوف مقابل تسديدتين من ولفرهامبتون. واستحوذ تشيلسي على الكرة بنسبة 76 في المئة.