ريال مدريد يعدّ عرضاً بـ 350 مليون يورو لجلب نيمار

المصدر: ترجمة وإعداد: عبدالهاني عليوات

أسال فريقا ريال مدريد الاسباني وباريس سان جرمان الفرنسي المبعدان من دور الـ 16 من دوري الأبطال الكثير من الحبر في الأيام الأخيرة حول الجوهرة البرازيلية نبمار، والظاهر أنهما سيستمران في ذلك لوقت طويل، فها هي صحيفة (Sport) الاسبانية تكشف مساء أمس الجمعة عن أن الميرغني يجهز عرضاً بقيمة 350 مليون يور لجلب نيمار من النادي الباريسي هذا الصيف.

ووفقاً لصحيفة (Sport ) الإسبانية اليومية، فإن القلعة البيضاء عازمة على جعل البرازيلي مهاجمها الجديد، حيث عرضت عليه راتباً استثنائياً قدره 45 مليون يورو سنوياً.

ووفق موقع (footmercato) الفرنسي، فإن نيمار - وفي حال تحقق ذلك -، سيصبح صاحب أعلى راتب للاعبي كرة قدم في العالم.

يذكر أن مهاجم سان جيرمان لم يغلق الباب منذ أيام في البرازيل أمام انتقاله إلى النادي المدريدي، حيث صرح بان ريال مدريد فريق كبير وكل اللاعبين يتمنون اللعب له.