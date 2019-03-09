كلوب: صلاح سبب منافسة ليفربول على الألقاب

المصدر: البيان الالكتروني

دافع الألماني يورغن كلوب، المدير الفني لليفربول، عن نجمه المصري محمد صلاح عقب الفرصة المحققة للتسجيل التي أهدرها في مباراة ديربي الميرسيسايد أمام إيفرتون ضمن الجولة التاسعة والعشرين من الدوري الإنجليزي، بحي "يوروسبورت".

وفقد ليفربول فرصة العودة لصدارة الدوري عقب تعادله سلبياً في الديربي ليحكم مانشستر سيتي الإنجليزي على الصدارة بـ 71 نقطة بفارق نقطة واحدة عن الريدز.

وقال المدير الفني لأصحاب ملعب "أنفيلد رود": "كثيرا ما نتحدث وكل شيء، ولكن بالطبع عندما تكون مهاجماً، ولديك فرص في المباراة فأنت تريد أن تسجل أهدافاً".

وأضاف الألماني قائلاً: "لكن باعتباري مدرباً اعتاد أكثر على ذلك، فإن اللاعبين لا يسجلون طوال الوقت، لديه (صلاح) رقم قياسي لا يصدق، وهذا كل شيء".

واستطرد كلوب متحدثاً عن صلاح، قائلاً:"جلبت لنا أهدافه مكاننا، ليس فقط أهدافه، بل جزء كبير منها، ولكن لا نتحدث عن ذلك أو أيا كان لأنه طبيعي تماماً".

وتابع المدير الفني السابق لبوروسيا دورتموند، قائلاً: "علينا أن نخلق الفرص وقد فعلنا ذلك في مباراة صعبة ضد إيفرتون، أود أن أقول إن لدينا أربع أو خمس فرص حقيقية".

وأنهى كلوب حديثه، قائلاً:"كان لدينا فرص أقل من ذلك في المباراة الماضية عندما فزنا على إيفرتون لنكون صادقين، وفي هذه المباراة كنا قربين من التسجيل في مرمى بيكفورد، وهذا هو الوضع ولا شيء آخر".