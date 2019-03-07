الإصابة تبعد كارفخال وفاسكيز عن الريال لمدة شهر

المصدر: (د ب أ)

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم اليوم الخميس، أن لاعبيه داني كارفخال ولوكاس فاسكيز تعرضا للإصابة في الفخذ والأوتار على الترتيب.

وأصيب الثنائي خلال خسارة الريال 1 / 4 أمام ضيفه أياكس أمستردام الهولندي أول أمس الثلاثاء، في إياب دور الستة عشر لبطولة دوري أبطال أوروبا، لينضما للجناح البرازيلي الشاب فينيسيوس جونيور، الذي يعاني من إصابة في أربطة الكاحل، ستبعده عن الملاعب لمدة شهرين.

وذكرت تقارير إخبارية إسبانية أنه من المقرر أن يغيب كارفخال وفاسكيز عن الملاعب لمدة شهر تقريبا، علما بأن الفريق الملكي لم يتبق له في الموسم الحالي سوى مبارياته في بطولة الدوري الإسباني، عقب خروجه من بطولتي كأس ملك إسبانيا ودوري الأبطال.

وودع الريال بطولة كأس الملك بخسارته أمام منافسه العتيد برشلونة في الدور قبل النهائي للبطولة، فيما تقلصت حظوظه بشدة في التتويج بلقب الدوري هذا الموسم، في ظل احتلاله المركز الثالث في جدول الترتيب بفارق 12 نقطة خلف برشلونة (المتصدر).