بورتو يكرّس عقدته لروما ويبلغ ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

المصدر: أ ف ب

كرس بورتو البرتغالي عقدته لروما الإيطالي وبلغ ربع نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا بالفوز عليه 3-1 بعد التمديد (الوقت الأصلي 2-1) الأربعاء على ملعب "دو دراغاو" في بورتو في إياب ثمن النهائي.

وسجل البرازيلي تيكينيو سواريش (ق26) والمالي موسى ماريغا (ق52) والبرازيلي أليكس تيليس (ق117 من ركلة جزاء) أهداف بورتو بطل 1987 و2004، والذي بلغ ربع النهائي للمرة الأولى منذ 2015، ودانييلي دي روسي ق(37 من ركلة جزاء) هدف روما، الذي فشل في تأمين فوزه 2-1 ذهابا وتخطي ثمن النهائي للمرة الثانية تواليا بعدما كان بلغ نصف النهائي الموسم الماضي.