نانت يضرب موعداً مع سان جرمان في نصف نهائي كأس فرنسا

المصدر: أ ف ب

ضرب نانت موعداً مع باريس سان جرمان؛ حامل اللقب في المواسم الأربعة الأخيرة، في الدور نصف النهائي بتغلبه على مضيفه فيتريه من الدرجة الرابعة 2-صفر الأربعاء في مباراة مؤجلة من الدور ربع النهائي.

وسجل البرازيلي غابريال بوشيليا (ق25) والكرواتي أنتونيو مانتشي (ق44) الهدفين.

ويحل نانت ضيفا على باريس سان جرمان بملعب بارك دي برانس مطلع أبريل المقبل.

وتجمع مباراة نصف النهائي الثانية بين ليون ورين.

ولم يواجه سان جرمان، الذي خسر لقبه في كأس الرابطة الفرنسية أمام غانغان 1-2 في ربع النهائي، أية صعوبة للتأهل الى المربع الذهبي للكأس، بعدما تخلص بسهولة من ضيفه ديجون 3-صفر في 26 فبراير بفضل ثنائية لاعبه الأرجنتيني أنخل دي ماريا.

وتأهل ليون لنصف النهائي بفوزه على كاين 3-1، فيما تغلب رين ضيفه أورليان من الدرجة الثانية 2-صفر في 27 فبراير.

وتقام مبارتا الدور نصف النهائي في 2 و3 أبريل.