بالفيديو.. هل سيرجع زيدان لإعادة هيبة الريال؟

المصدر: نرجمة وإعداد: عبد الهاني عليوات

أعلن موقع شبكة (Sexta) الاسبانية أن ريال مدريد يرغب في إعادة زين الدين زيدان كمدرب، لإحياء أمجاد الميرغني، لكن الفرنسي يفضل العودة في الصيف المقبل، وفق ما ذكرت "فرانس فوتبول" الفرنسية.

ماذا سيحدث لسانتياغو سولاري بعد الإقصاء المبكر لريال مدريد في مراحل خروج المغلوب من دوري أبطال أوروبا؟ تتساءل "فرانس فوتبول".

لتجيب بأن العديد من وسائل الإعلام الإسبانية تتوقع احتمال طرد مدرب الميريغني قبل يوم الأحد المقبل؛ أي قبل مباراته مع ريال بلد الوليد على ملعب هذا الأخير.

"سيكستا" تقول إن "البيت الأبيض" يحلم بعودة زين الدين زيدان قبل هذا الموعد، لكن وسائل إعلام إيبيرية كشفت أن الفرنسي لا يرغب في العودة الفورية كإطفائي حريق.

وتقول "فرانس فوتبول" إن زيزو لم يرفض تماماً العرض، لكنه مستعد للعودة في الصيف المقبل، وليس الآن.

وتضيف الصحيفة الفرنسية أن الجماهير المدريدية تتمنى من إدارة ريال مدريد إعطاء الأولوية في تدريب النادي لزين الدين زيدان، الذي تراه الوحيد القادرة على إعادة اللحمة للفريق وبالتالي عودة هيبته على جميع المستويات.