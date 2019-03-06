ما هي الشروط الغريبة لمشاركة ميسي أمام المغرب؟

المصدر: البيان الإلكتروني

وضع الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، شروطا وصفت بـ"الغريبة"، تتعلق بمشاركة قائد المنتخب ليونيل ميسي في المباراة الودية التي تجمعه بالمنتخب المغربي في وقت لاحق من شهر مارس الجاري.

ويستضيف المنتخب المغربي نظيره الأرجنتيني وديا يوم 26 مارس بمدينة طنجة.

وذكر موقع "فوكس سبورتس" أن الاتحاد الأرجنتيني طلب من لاعبي "أسود الأطلس "تجنب الاحتكاك الخشن بليونيل ميسي، وعدم طلب صور شخصية معه "سيلفي"، أو المطالبة بتبادل القمصان.

وشملت الطلبات الأرجنتينية أيضا ضرورة حرص المنظمين على إبعاد الجماهير المغربية عن نجم برشلونة، ومنع طلبات الحصول على صور "سيلفي" مع ميسي طوال فترة وجوده في المغرب.

ومن بين الشروط "الغربية" عدم إجراء أي حوار صحفي مع ميسي سواء كان قبل اللقاء أو بعده.

وأكد تقرير مغربي أن هناك طلبات أخرى تبدو منطقية مثل عدم الإفصاح عن فندق الإقامة خوفا من تجمع الجماهير بجانب طلب قوات الأمن بحماية بعثة الأرجنتين طوال الرحلة.

وفي النهاية كشف التقرير أنه مع قبول تلك البنود سيسمح الاتحاد الأرجنتيني بقبول طلب الاتحاد المغربي بمشاركة ميسي 60 دقيقة على الأقل في المباراة.