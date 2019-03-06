أياكس يقدم مباراة رائعة أمام الريال ويتقدم بهدفين في الشوط الأول

المصدر: البيان الالكتروني

يقدم أياكس الهولندي مباراة أسطورية رائعة أمام ريال مدريد في البرنابيو في إياب دوري أبطال أوروبا في اللقاء المقام الان حيث يتقدم أياكس بهدفين مقابل لاشيء.

أحرز المغربي حكيم زياش الهدف الأول لأياكس في مرمى ريال مدريد في الدقيقة الـ7 و أضاف دافيد ناريس الهدف الثاني في الدقيقة 18 .

وتبادل الفريقين الهجمات وأضاع كل منهما العديد من الفرص وانتهى الشوط الاول بتقدم أياكس بهدفين .

وإذا استمرت النتيجة على حالها يصعد أياكس ويخرج الريال بمجموع المباراتين 3-2 .

و لأول مرة في دوري أبطال أوروبا يستقبل ريال مدريد هدفين على أرضه في أقل من 18 دقيقة .