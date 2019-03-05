تشيلسي يستأنف ضد حرمانه من التعاقدات

المصدر: (د ب أ)

تقدم نادي تشيلسي الإنجليزي باستئناف ضد العقوبة الموقعة عليه من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، والتي تحرمه من التعاقد مع لاعبين جدد في فترتي الانتقالات المقبلتين.

واتخذ الفيفا القرار رسمياً الشهر الماضي بمنع تشيلسي من ضم لاعبين جدد، بعد قيام النادي الإنجليزي بالتعاقد مع 29 لاعبًا أقل من 18 عامًا.

وذكر النادي ،الذي ينافس في الدوري الإنجليزي الممتاز، أنه سيستأنف ضد قرار منعه من التعاقد، وهي العقوبة التي جاءت نتيجة للتحقيقات بشأن التعاقد مع 93 لاعبًا.

وأكد الفيفا تلقيه طلب الاستئناف من تشيلسي، دون الكشف عن موعد النظر فيه أو تجميد العقوبة بعد تقدم النادي الإنجليزي باستئنافه.

ولن يتمكن تشيلسي من التعاقد مع لاعبين جدد حتى يناير 2020، لكن العقوبة لن تحرم النادي من بيع لاعبين ،علما بأن العقوبة مطبقة على جميع قطاعات النادي الإنجليزي ، ويستثنى من تلك العقوبة فريق السيدات بالنادي وكذلك فرق الكرة الخماسية.

وغرم الفيفا ايضا تشيلسي مبلغ 600 ألف فرانك سويسري، فيما تم تغريم الاتحاد الإنجليزي مبلغ 510 ألف فرانك سويسري.

