«الملكي» يبحث عن طوق النجاة في «الأبطال»

المصدر: عواصم - د ب ا

يبحث ريال مدريد عن طوق النجاة في دوري الأبطال الأوروبي عندما يواجه أياكس الهولندي اليوم على استاد «سانتياغو برنابيو» بالعاصمة مدريد في إياب دور الـ 16، ورغم فوزه ذهاباً 2 /‏ 1 يرفض الريال الاستهانة بالمنافس أو التعامل مع هذه المواجهة على أنها محسومة.

ويسعى «الملكي» إلى مصالحة جماهيره بعد تعرضه لخسارتين متتاليتين أمام برشلونة

ويفتقد الفريق جهود راموس للإيقاف الذي سيحرمه أيضاً من خوض مباراة الذهاب بدور الثمانية حال اجتاز الفريق عقبة أياكس.

من ناحية أخرى يبحث بوروسيا دورتموند الألماني عن معجزة لمواصلة مشواره في مسابقة دوري أبطال أوروبا عندما يستضيف توتنهام الإنجليزي اليوم.