سولاري يشبه ريال مدريد بالممثلة جوليا روبرتس

المصدر: د ب ا

مع سؤاله عن إمكانية عودة البرتغالي جوزيه مورينيو لمنصب المدير الفني لريال مدريد الإسباني، لم يتردد الأرجنتيني سانتياغو سولاري المدير الفني للريال في تشبيه فريقه بالممثلة الشهيرة "جوليا روبرتس" مؤكدا أنه لا يشعر بالقلق من مورينيو.

وقال سولاري، في المؤتمر الصحفي لفريقه اليوم الاثنين قبل مباراة الغد أمام أياكس الهولندي في دوري أبطال أوروبا: "هذا النادي له مريدون دائما أكثر من مريدي جوليا روبرتس".

وأثار رد سولاري /42 عاما/ موجة من الضحك في المؤتمر الصحفي مثلما حدث بعد سؤال آخر عن المدرب الذي سيقع عليه الاختيار إذا كانت جوليا روبرتس هي الريال وعليها أن تختار ما بين سولاري ومورينيو، فأجاب "سؤال جيد. علينا أن نسألها".

وكانت وسائل الإعلام الإسبانية تحدثت عن إمكانية عودة مورينيو لتدريب الريال وسط الضغوط التي يعاني منها سولاري بعد خروج الفريق صفر اليدين من بطولة كأس ملك إسبانيا أمام برشلونة وكذلك هزيمته أمام برشلونة للمرة الثانية في غضون أربعة أيام ما وسع الفارق بين برشلونة متصدر الدوري الإسباني والريال إلى 12 نقطة.

ودافع الكرواتي لوكا مودريتش نجم الريال عن زميله الويلزي غاريث بيل معترفا أن النادي فقد النجم الكبير كريستيانو رونالدو بعدما باعه إلى يوفنتوس الإيطالي الصيف الماضي.

وقال مودريتش: "لا يمكننا نسيان ما قدمه (بيل) للنادي. يبدو أن الناس ينسون سريعا".

وعن رونالدو، قال مودريتش: "فقدنا كريستيانو بالطبع ولكنه ليس هنا".