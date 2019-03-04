مورينيو: محمد صلاح كان هشاً وساذجاً

المصدر: د ب ا

كشف المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو عن الأسباب التي دفعته إلى عدم الاستعانة بخدمات المهاجم المصري محمد صلاح خلال توليه الإدارة الفنية لنادي تشيلسي الإنجليزي الذي لعب له نجم ليفربول الحالي، مؤكدا أن صلاح كان يعاني من الضعف البدني الشديد.

وقال مورينيو في تصريحات نقلتها عنه صحيفة "أ س" ألإسبانية: "لقد جاء إلى تشيلسي قادما من بازل كطفل وحيد ساذج، وكان بحالة بدنية هشة، بعد ذلك رحل إلى إيطاليا واكتسب خبرة في فيورنتينا وروما، وعندما عاد إلى إنجلترا تأقلم تماما مع اللعب في مستويات كبيرة في الكرة الأوروبية".

وأضاف: "الآن هو يتمتع بفهم واسع للعب وأصبح أكثر قوة من الناحية البدنية، يمكنك أن ترى أن جسده وحالته البدنية أصبحا أكثر قوة، كما أصبح يتمتع بثقة أكبر".

وانتقل صلاح لتشيلسي في يناير 2014 خلال فترة ولاية مورينيو الثانية مع الفريق اللندني، ثم انتقل إلى فيورنتينا على سبيل الإعارة في فبراير 2015.

وشارك النجم المصري مع تشيلسي في 19 مباراة لعب خلالهما 881 دقيقة وسجل هدفين وصنع أربعة أهداف أخرى.

وطرأ تغيير كبير على مستوى صلاح خلال فترة احترافه في إيطاليا قبل أن يعود إلى إنجلترا ويتألق بشكل مذهل بين صفوف ليفربول، ليصبح ضمن قائمة اللاعبين الأفضل في العالم، كما حل بالمركز السادس في سباق جائزة الكرة الذهبية للموسم الماضي.

يشار إلى أن صلاح انتقل إلى روما مقابل 15 مليون يورو، إلا أن مورينيو أكد في أكثر من مناسبة أنه لم يكن هو صاحب قرار بيعه، كونه رحل عن تشيلسي قبل اتخاذ إدارة النادي قرارها بالاستغناء تماما عن خدمات النجم المصري.