برشلونة يفسخ تعاقده مع سامبر

المصدر: د ب ا

أعلن نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم اليوم الاثنين توصله لاتفاق مع لاعبه سيرجي سامبر لفسخ تعاقد الأخير بالتراضي، حيث من المقرر أن يودع اللاعب زملاءه غدا الثلاثاء قبل أن يعلن رسميا عن وجهته القادمة خلال الأيام المقبلة.

ولم يفلح سامبر، الذي بدأ مسيرته مع الفريق الأول لبرشلونة في موسم 2014 / 2015 وكانت مباراته الأولى أمام نادي ابويل نيقوسيا القبرصي ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا، في تقديم مسيرة مستقرة مع النادي الكتالوني بسبب الإصابات المتلاحقة.

وقال برشلونة في بيان له: "النادي يعرب عن امتنانه لسيرجي سامبر لالتزامه وتفانيه في العمل ويتمنى له حظا طيبا وتحقيق نجاحات في المستقبل".

يشار إلى أن سامبر لعب 13 مباراة رسمية فقط مع برشلونة، أربع منها في موسم 2014 / 2015 وسبع مباريات في 2015 / 2016 ومباراة واحدة في 2016 / 2017 ومباراة اخرى في 2019 / 2018.

وتوج اللاعب الإسباني مع برشلونة خلال تلك الفترة ببطولة الدوري الإسباني وبطولة دوري أبطال أوروبا وبطولة كأس العالم للأندية وبطولة كأس سوبر إسبانيا.