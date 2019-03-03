ليفربول يهدي الصدارة لمانشستر سيتي بتعادل سلبي مع إيفرتون

المصدر: وكالا

فرط فريق ليفربول في صدارة الدوري الإنجليزي لكرة القدم بعد سقوطه في فخ التعادل السلبي أمام مضيفه إيفرتون في مباراة ديربي "ميرسيسايد" التي جمعتهما اليوم الأحد في المرحلة التاسعة والعشرين من مسابقة الدوري.

وشهدت ايضا هذه الجولة فوز تشيلسي على فولهام 2 / 1 وواتفورد على ليستر سيتي بالنتيجة نفسها.

وعلى ملعب جوديسون بارك، تسابق لاعبو إيفرتون وليفربول في إهدار كافة الفرص التي اتيحت لهما أمام المريين واكتفيا بالحصول على نقطة.

ورفع إيفرتون رصيده إلى 37 نقطة في المركز العاشر، فيما رفع ليفربول رصيده إلى 70 نقطة في المركز الثاني، ليهدي مانشستر سيتي صدارة الترتيب بفارق نقطة.

ويعد هذا التعادل هو السابع لفريق ليفربول في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في 21 مباراة والخسارة في مباراة وحيدة، فيما يعد هذا التعادل هو السابع لإيفرتون في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في عشر مباريات والخسارة في 12 مباراة.

وعلى ملعب كرافين كوتاج، انتزع فريق تشيلسي فوزا صعبا من مضيفه فولهام بنتيجة 2 / 1.

وتقدم تشيلسي بهدف سجله جونزالو هيجواين في الدقيقة 20 وتعادل كالوم تشامبيرس لفولهام في الدقيقة 27 قبل أن يسجل جورجينيو فريلو الهدف الثاني لتشيلسي في الدقيقة 31.

ورفع تشيلسي رصيده إلى 56 نقطة في المركز السادس ولديه مباراة مؤجلة مع فريق برايتون، فيما تجمد رصيد فولهام عند 17 نقطة في المركز التاسع عشر قبل الأخير ليقترب من الهبوط لدوري الدرجة الأولى.

يذكر أن هذا الفوز هو السابع عشر لتشيلسي في الدوري هذا الموسم مقابل الخسارة في ست مباريات والتعادل في خمس، فيما تعد هذه الخسارة هي العشرين لفولهام في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في أربع مباريات والتعادل في خمس.

وعلى ملعب فيكارج رود، انتزع فريق واتفورد فوزا صعبا من ضيفه ليستر سيتي 2 / 1 .

وتقدم واتفورد بهدف سجله تروي دييني في الدقيقة الخامسة وتعادل ليستر سيتي عن طريق جيمي فاردي في الدقيقة 75، قبل أن يسجل أندري جراي هدف الفوز لواتفورد في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للمباراة.

ورفع واتفورد رصيده إلى 43 نقطة في المركز الثامن، بفارق الأهداف خلف وولفرهامبتون، وتوقف رصيد ليستر سيتي عند 35 نقطة في المركز الحادي عشر.