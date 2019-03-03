تشيلسي ينتزع فوزاً صعباً من فولهام في الدوري الإنجليزي

المصدر: وكالات

انتزع فريق تشيلسي فوزا صعبا من مضيفه فولهام بنتيجة 2 / 1 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد في المرحلة التاسعة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم والتي شهدت أيضا فوز واتفورد على ليستر سيتي بنفس النتيجة.

وتقدم تشيلسي بهدف سجله جونزالو هيجواين في الدقيقة 20 وتعادل كالوم تشامبيرس لفولهام في الدقيقة 27 قبل أن يسجل جورجينيو فريلو الهدف الثاني لتشيلسي في الدقيقة 31.

ورفع تشيلسي رصيده إلى 56 نقطة في المركز السادس ولديه مباراة مؤجلة مع فريق برايتون، فيما تجمد رصيد فولهام عند 17 نقطة في المركز التاسع عشر قبل الأخير ليقترب من الهبوط لدوري الدرجة الأولى.

يذكر أن هذا الفوز هو السابع عشر لتشيلسي في الدوري هذا الموسم مقابل الخسارة في ست مباريات والتعادل في خمس، فيما تعد هذه الخسارة هي العشرين لفولهام في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في أربع مباريات والتعادل في خمس.

وفي المباراة الثانية، انتزع فريق واتفورد فوزا صعبا من ضيفه ليستر سيتي 2 / 1 .

وتقدم واتفورد بهدف سجله تروي دييني في الدقيقة الخامسة وتعادل ليستر سيتي عن طريق جيمي فاردي في الدقيقة 75، قبل أن يسجل أندري جراي هدف الفوز لواتفورد في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للمباراة.

ورفع واتفورد رصيده إلى 43 نقطة في المركز الثامن، بفارق الأهداف خلف وولفرهامبتون، وتوقف رصيد ليستر سيتي عند 35 نقطة في المركز الحادي عشر.

