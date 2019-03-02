توتنهام يفلت بنقطة من المدفعجية ويعزز موقعه بالمركز الثالث

المصدر: أ ف ب

أفلت توتنهام من فخ الهزيمة الثالثة على التوالي وانتزع تعادلا ثمينا 1 / 1 مع ضيفه ومنافسه العنيد أرسنال في ديربي لندني مثير اليوم السبت في افتتاح المرحلة التاسعة والعشرين من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وأحرز توتنهام النقطة الوحيدة له في آخر ثلاث مباريات خاضها بالمسابقة حيث جاء التعادل اليوم بعد هزيمتين متتاليتين للفريق في المسابقة.

ورفع توتنهام رصيده إلى 61 نقطة في المركز الثالث ليحافظ على فارق النقاط الأربع التي تفصله عن أرسنال الذي بات مهددا بفقدان المركز الرابع لصالح مانشستر يونايتد حال فوز الاخير على ساوثهمبتون اليوم في مباراة أخرى بنفس المرحلة.

وأنهى أرسنال (المدفعجية) الشوط الأول لصالحه بهدف نظيف سجله آرون رامزي في الدقيقة 16 .

وفي الشوط الثاني ، سجل هاري كين هدف التعادل لتوتنهام من ضربة جزاء في الدقيقة 74 فيما أهدر البديل الجابوني بيير إيمريك أوباميانج ضربة جزاء لأرسنال في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للمباراة ليفلت توتنهام من تلقي الهزيمة الثالثة على التوالي فيما أهدر أرسنال فرصة تحقيق الفوز الرابع على التوالي.

وجاءت بداية المباراة قوية من الفريقين وخاصة أرسنال الذي عانده الحظ في أكثر من فرصة خطيرة في بداية اللقاء حيث أهدر ألكسندر لاكازيت فرصة ذهبية لهز الشباك في الدقيقة الثانية.

وسرعان ما دخل توتنهام في أجواء اللقاء وبدأ في مبادلة جاره وضيفه الهجمات حيث شكل هاري كين وزميله الكوري الجنوبي سون هيونج مين إزعاجا مستمرا لدفاع أرسنال.

واستغل أرسنال خطأ دفاعيا فادحا من توتنهام وسجل آرون رامزي هدف التقدم للمدفعجية في الدقيقة 16 .

وجاء الهدف اثر هجمة مرتدة سريعة لأرسنال وتمريرة طولية أخطأ الكولومبي دافينسون سانشيز مدافع توتنهام المتقدم إلى منتصف الملعب في التعامل معها لتتهيأ أمام لاكازيت الذي مررها مباشرة باتجاه زميله رامزي الذي انطلق من منتصف الملعب في حراسة الدفاع حتى وصل داخل منطقة الجزاء وراوغ الحارس الفرنسي هوجو لوريس ثم وضع الكرة في المرمى.

وواصل الفريقان محاولاتهما الهجومية المتبادلة فيما تبقى من الشوط الأول لكن كلا منهما فشل في استغلال الفرص التي سنحت له لينتهي الشوط بتقدم أرسنال بهدف نظيف.

ومع بداية الشوط الثاني ، دفع الإسباني أوناي إيمري المدير الفني لأرسنال باللاعب لوكاس توريرا بدلا من ماتيو جندوزي.

واستأنف الفريقان هجومهما المتبادل في الشوط الثاني وأهدر لاكازيت فرصة خطيرة في الدقيقة 53 ورد عليها توبي ألديرفيريلد بفرصة ثمينة ضائعة لتوتنهام في الدقيقة التالية.

ودفع إيمري بمهاجمه بيير إيمريك أوباميانج في الدقيقة 56 على حساب لاكازيت لتنشيط الناحية الهجومية.

ودفع أرسنال ثمن الفرص التي أهدرها غاليا حيث شهدت الدقيقة 73 ضربة جزاء لتوتنهام اثر ضربة حرة لعبها كريستيان إيركسن وحاول كين اصطيادها أمام مرمى المدفعجية ولكنه تعرض للدفع من قبل شكودران موستافي.

وسدد كين ضربة الجزاء بهدوء على يسار بيرند لينو حارس مرمى أرسنال ليكون هدف التعادل لتوتنهام في الدقيقة 74 .

ومنح الهدف فريق توتنهام دفعة معنوية هائلة ليبحث الفريق عن هدف التقدم ولكن الفرصة سنحت أمام أرسنال لتعديل وضعه وتسجيل هدف التقدم عندما حصل أوباميانج على ضربة جزاء في الدقيقة 89 اثر دفعة من الكولومبي سانشيز.

ورغم هذا ، أهدر أوباميانج نفسه الفرصة وسدد ضربة الجزاء بشكل سيئ في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع ليتصدى لها الحارس فيما فشلت محاولات متابعتها.

ووسط توتر الأعصاب في الدقائق الباقية من الوقت الضائع ، تلقى أرسنال صدمة كبيرة بطرد اللاعب البديل لوكاس توريرا في الدقيقة الخامسة من الوقد بدل الضائع للخشونة مع داني روز.