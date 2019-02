مورينيو في طريقه للعودة إلى ريال مدريد

رأى الرئيس السابق لنادي ريال مدريد الإسباني رامون كالديرون أن المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو في طريقه للعودة إلى النادي الملكي.

وكتب كالديرون الخميس في حسابه على موقع "تويتر": "حظوظ مرتفعة لمورينيو كي يكون على مقعد ريال مدريد الموسم المقبل. المفاوضات جارية".

وتابع "لديّ شعور، وأكثر من ذلك، أن مورينيو سيجلس الموسم المقبل على مقعد مدريد".

Many chances for Mourinho to be, next season, on @realmadrid bench. Negotiations in process.