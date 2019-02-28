سرقة منزل بنزيمة أثناء مباراة الكلاسيكو

المصدر: البيان الالكتروني

كشفت تقارير صحفية أن منزل لاعب ريال مدريد كريم بنزيمة، تعرض للسرقة أثناء مشاركة اللاعب في لقاء الكلاسيكو مساء أمس أمام برشلونة والذي انتهى بفوز البارسا بثلاثية نظيفة في المباراة المقامة على ملعب النادي الملكي سانتياغو برنابيو في إياب نصف نهائي كأس الملك، ليودع البطولة.

وكشفت قناة "'El Chiringuito'" الإسبانية عن تعرض منزل الفرنسي كريم بنزيمة للسرقة في مدريد أثناء لقاء الكلاسيكو .

وقالت القناة إن اللصوص استغلوا تواجد اللاعب في المباراة وقاموا بسرقة منزله دون الكشف عن قيمة المسروقات.

وتعد هذه الواقعة ليست الأولى من نوعها التي يتعرض فيها لاعب للسرقة أثناء لعبه مباراة إذ تعرض ساديو ماني لاعب ليفربول وتياغو دي سيلفا لاعب باريس سان جيرمان، كذلك تعرض بواتينغ، لاعب برشلونة، لسرقة 300 ألف يورو من منزله أثناء إحدى المباريات.