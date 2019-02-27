سولاري يعلن قائمة الريال في الكلاسيكو ويستبعد إيسكو

المصدر: د ب ا

استبعد الأرجنتيني سانتياغو سولاري المدير الفني لفريق ريال مدريد لاعب خط الوسط إيسكو من حساباته مجددا حيث خلت القائمة التي أعلنها سولاري اليوم لمباراة الفريق أمام برشلونة في إياب المربع الذهبي لكأس ملك إسبانيا من اسنم اللاعب الإسباني الدولي.

وضمت القائمة التي أعلنها سولاري 20 لاعبا من بينهم ألفارو أودريوزولا العائد لصفوف الفريق.

وضمت القائمة التي أعلنها سولاري اليوم كلا من كيلور نافاس وتيبو كورتوا ولوكا زيدان لحراسة المرمى وداني كارفاخال وسيرخيو راموس ورافاييل فاران وناتشو فيرنانديز وومارسيلو وأودريوزولا وسيرجو ريجيلون في الدفاع وتوني كروس ولوكا مودريتش وكاسيميرو وفيدريكو فالفيردي وماركو أسينسيو وداني سيبايوس للوسط وكريم بنزيمة وجاريث بيل ولوكاس فاسكيز وفينيسيوس جونيور للهجوم.