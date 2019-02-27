نجم آرسنال السابق يأسر القلوب بتلاوة القرآن

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للنجم الفرنسي فاسيريكي أبو ديابي صاحب الأصول الإيفوارية وهو يتلو آيات عطرة من سورة طه بصوت شجي رائع.

ونال المقطع استحسان كل من استمع إليه وحصل على أعداد كبيرة من الإعجابات على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وأنهى النجم الفرنسي مؤخراً مسيرته الكروية وأعلن اعتزال كرة القدم وهو في سن الـ32 عاما.

وخلال مسيرة عمرها 14 عاما، لعب أبو ديابي 198 مباراة فقط مع أندية (أوكسير الفرنسي، وآرسنال الإنجليزي، ومارسيليا الفرنسي).

وتعرض أبو ديابي خلال الـ14 عاما إلى 42 إصابة، وكانت سببا في غيابه عن الملاعب لفترة طويلة، لدرجة أن آخر مباراة لعبها كانت قبل 3 سنوات.

وتسببت الإصابات في غيابه عن المنافسات والتدريبات لمدة 222 أسبوعا، أي ما يعادل 55 شهراً ونصف الشهر، وهذا يساوي أكثر من 4 سنوات ونصف السنة من الغياب بسبب الإصابة.

ولعب أبو ديابي مع أوكسير (2004-2006) 14 مباراة وسجل هدفا، ثم مع آرسنال (2006-2015) ولعب 180 مباراة سجل 19 هدفا، وأخيرا مارسيليا (2016-2017) ولعب 6 مباريات فقط بدون أهداف، ومع منتخب فرنسا لعب ما بين (2002-2012) وشارك في 16 مباراة سجل هدفا.