تشيلسي يعاقب حارسه كيبا

المصدر: ا ف ب

عاقب نادي تشلسي الإنجليزي حارسه الإسباني كيبا أريسابالاغا بحسم أسبوع من راتبه بعد مخالفته تعليمات مدربه الإيطالي ماوريتسيو ساري خلال مباراة فريقه ضد مانشستر سيتي، في نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية لكرة القدم الأحد والتي خسرها بركلات الترجيح (3-4) بعد التعادل سلبا.

وتبلغ قيمة العقوبة نحو 250 ألف دولار أميركي بحسب الصحف الإنجليزية، وسيتم تحويلها لمؤسسة النادي بحسب ما أوضح تشيلسي.

وقال كيبا في بيان النادي "برغم حصول سوء تفاهم، فقد ارتكبت خطأ كبيرا في كيفية تعاملي مع الموقف".

بدوره قال ساري "اعتذَر مني، من زملائه ومن النادي.. الأمر متروك للنادي إذا أراد معاقبته وفقا للقواعد، لكن المسألة مغلقة بالنسبة إليّ".

وكان كيبا أكد أنه يكن احتراما كاملا لساري ولم يخالف تعليماته عندما رفض مغادرة الملعب وترك الساحة للحارس البديل الأرجنتيني ويلي كابابييرو، فيما كشف المدرب في المؤتمر الصحافي بعد المباراة أن ما حصل "كان سوء تفاهم".

وقال كيبا البالغ 24 عاما "ظن المدرب بأنني غير قادر على متابعة اللعب وكانت نيتي القول له بأني في حالة جيدة للاستمرار في مساعدة الفريق في الوقت الذي وصل فيه الاطباء لنقل الرسالة الى الجهاز الفني".

وأظهرت اللقطات التلفزيونية ساري وهو في حال غضب شديد على مقاعد البدلاء مع استعداد كاباييرو للدخول، بينما بقي كيبا على المستطيل الأخضر وقام بإشارة بيديه نحو المدرب مفادها أن كل شيء على ما يرام.

وأضاف كيبا في بيان تشيلسي "أردت تقديم كامل اعتذاري للمدرب، ويلي، زملائي والنادي. وأريد أيضا توجيه الاعتذار للجماهير. سأتعلم مما حصل وأتقبل أية عقوبة يجدها النادي مناسبة".

ونجح كيبا، القادم هذا الموسم من أتلتيك بلباو الإسباني مقابل 71 مليون جنيه استرليني (نحو 93 مليون دولار اميركي) في رقم قياسي للنادي وفي اغلى صفقة لحارس مرمى، خلال ركلات الترجيح في التصدي لمحاولة الألماني لوروا سانيه، وكان قريبا قبلها من التصدي أيضا لركلة الأرجنتيني سيرخيو أغويرو، الا أن الكرة أفلتت من تحت يديه وتابعت طريقها الى المرمى.

وطرحت هذه الحادثة المزيد من الأسئلة حول مستقبل ساري بعدما أشارت تقارير صحافية الى أنه فقد القدرة على السيطرة على لاعبيه وبأن المباراة ضد مانشستر سيتي ستكون الأخيرة له على رأس الجهاز الفني الذي يتولاه منذ يوليو الماضي خلفا لمواطنه أنطونيو كونتي، لاسيما بعد سلسلة من النتائج السيئة للفريق خلال الفترة الماضية.