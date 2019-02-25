«مان سيتي» بطل كأس الرابطة للمرة السادسة

المصدر: لندن - أ ف ب

أحرز مانشستر سيتي لقب بطل مسابقة كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة لكرة القدم، بعد فوزه على تشيلسي بركلات الترجيح 4-3، إثر انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي للمباراة النهائية بالتعادل السلبي أمس على ملعب ويمبلي في لندن.

واحتفظ مانشستر سيتي باللقب الذي كان تُوّج به الموسم الماضي على حساب الفريق اللندني الآخر أرسنال بثلاثية نظيفة، رافعاً سجلّه من الألقاب في المسابقة إلى 6 في 7 مباريات نهائية، وإلى 4 ألقاب في الأعوام الخمسة الأخيرة، فيما فشل تشيلسي في إحراز اللقب السادس والأول له منذ 2015 حيث خسر المباراة النهائية الثالثة بعد عامي 1972 و2008.

وشهدت المباراة ندية وإثارة كبيرتين في وقتيها الأصلي والإضافي، وأثار حارس مرمى تشيلسي الدولي الإسباني كيبا أريسابالاغا جدلاً كبيراً في الدقيقتين الأخيرتين من الوقت الإضافي، عندما أنقذ مرمى فريقه من هدف محقق بتصديه لتسديدة قوية للمهاجم الأرجنتيني سيرخيو أغويرو على دفعتين، وأصيب على إثرها ليتدخل الجهاز الطبي لإسعافه، ومن ثم قرر المدرب ماوريتسيو ساري استبداله بالأرجنتيني ويلي كاباييرو.

لكن كيبا رفض الخروج وأبلغ الجهاز الفني لفريقه أن بإمكانه إكمال المباراة، ما أثار غضب المدرب الإيطالي ماوريتسيو ساري الذي استدعاه الحكم جوناثان موس لاتخاذ القرار الأخير، فأكد له بقاء كيبا وراح غاضباً حتى إنه غادر الملعب قبل أن يعود إلى دكة البدلاء.