السيتي يتوج بكأس الرابطة الإنجليزية

المصدر: (د ب أ)

توج مانشستر سيتي بلقب بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة بإنجلترا إثر فوزه على تشيلسي اليوم الأحد بركلات الترجيح في المباراة النهائية للبطولة على استاد "ويمبلي" العريق في العاصمة البريطانية لندن وذلك بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي للمباراة بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وحرمت ركلات الترجيح فريق تشيلسي من الثأر لهزيمته الثقيلة أمام مانشستر سيتي في الدوري قبل أسبوعين.

وانتهى الوقت الأصلي من المباراة بالتعادل السلبي ليلجأ الفريقان إلى وقت إضافي لمدة نصف ساعة مقسمة بالتساوي على شوطين لكن استمرار التعادل السلبي في الوقت الإضافي دفع بالفريقين إلى الاحتكام لركلات الترجيح.

وفي ركلات الترجيح ، سجل لتشيلسي سيزار أزبيليكويتا وإيمرسون وإيدن هازارد وأهدر جورجينيو (الركلة الأولى التي تصدى لها حارس المرمى) وديفيد لويز (الركلة الرابعة التي ارتدت من القائم) وسجل لمانشستر سيتي إلكاي جيوندوجان وسيرخيو أجويرو وبرناردو سيلفا ورحيم ستيرلنج وأهدر ليروا ساني (الركلة الثالثة التي تصدى لها الحارس) .